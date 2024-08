Puigdemont esquiva un acte en el sud de França per "motius de seguirdad"

Malgrat que l'expectació era forta, l'expresident Carles Puigdemont no s'ha desplaçat a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que se celebra en el municipi francès de Prada, i finalment ha intervingut a través d'un vídeo en el qual excusa la seva absència per "motius de seguretat". El cartell de l'esdeveniment preveia la presència de Puigdemont en la presentació del llibre 'Colpisme' de Damià del Clot, en la qual hagués estat la seva primera reaparició oficial després del seu fugaç retorn a Catalunya el dia de la investidura de Salvador Illa com a nou president de la Generalitat.

L'any passat, Puigdemont si es va desplaçar al sud de França per a assistir presencialment a un homenatge a Pau Casals organitzat per l'UCE, que va aconseguir congregar a cinc expresidents de la Generalitat, entre ells Jordi Pujol o José Montilla. No obstant això, en aquesta ocasió, ha preferit no fer-ho, després d'haver evitat la seva detenció a Barcelona fa deu dies.

Puigdemont ja no gaudeix d'immunitat parlamentària, en haver deixat de ser eurodiputat després de les eleccions del passat mes de juny, i podria veure's afectat per una nova euroordre d'arrest. L'expresident no ha volgut córrer riscos, malgrat que el jutge instructor del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, no va reactivar la petició europea de detenció quan va rebutjar amnistiar-lo.

A aquesta circumstància s'ha tornat a referir Puigdemont durant la seva intervenció telemàtica a Prada, assenyalant com un "cop d'estat híbrid" que s'hagi pogut beneficiar encara de la llei d'amnistia aprovada pel Congrés dels Diputats. Segons l'expresident, el "colpisme s'ha sofisticat molt" i ara és més difícil de detectar, ja que la irrupció de forces militars en els parlaments democràtics ja "no la compra ningú".

Puigdemont considera que els partidaris de la unitat d'Espanya s'han reinventat per a evitar la "mala premsa" i els acusa d'actuar sota una "aparença democràtica" del poder judicial per a "aconseguir els objectius polítics que les urnes no els permeten obtenir".