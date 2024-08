La Institució de les Lletres Catalanes impulsarà beques per a autors novells i residències literàries

La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe, ha anunciat que l'entitat treballa amb noves mesures per ajudar a la professionalització de l'escriptura catalana. De cara a l'any que ve, la institució impulsarà unes beques d'escriptura amb mentoria per a autors novells i unes residències literàries. La intenció és que les residències literàries vagin acompanyades d'un ajut perquè els escriptors puguin centrar-se en escriure i alliberar-se d'altres feines. En una entrevista amb l'ACN, Arretxe també ha explicat que volen impulsar la diversitat en la creació de la literatura catalana a través d'un projecte que es posarà en marxa aquesta tardor per enriquir la literatura amb noves veus i reconèixer nou talent.

Arretxe ha indicat que les beques d'escriptura per a autors novells volen contribuir que els nous autors puguin accedir al sistema literari. El projecte l'ha aprovat la Junta de Govern de la institució i està en procés de redacció de les bases. El programa arrencarà amb "poques beques" per analitzar el seu funcionament amb una remuneració. S'acompanyarà d'un procés de mentoratge d'autors ja professionals, no necessàriament sèniors, que faran seguiment a autors novells. "Que no siguin només uns diners perquè tu puguis escriure, sinó que siguin uns diners i una mentoria", ha concretat Arretxe. En paral·lel també volen fer una formació sobre el sistema literari que no només sigui pels autors de les beques, sinó per tots els autors novells que hi vulguin participar.

Pel que fa a les residències literàries, una qüestió pendent per la Institució de les Lletres Catalanes, s'ha estudiat les necessitats dels escriptors i les residències literàries als territoris de parla catalana i s'ha conclòs que la prioritat passa perquè els escriptors puguin dedicar temps a aquestes residències i alliberar-se "d'altres feines que han de fer que no són escriure".

Sobre el projecte per potenciar la diversitat, ha explicat que està "molt dibuixat" i que vol reconèixer el talent per incorporar-lo a les veus de la literatura catalana. "Les vocacions literàries s'han de treballar i s'han d'incentivar i aquest projecte el que vol és treballar i incentivar les vocacions literàries de persones d'orígens diversos perquè s'incorporin amb tota naturalitat per parlar del que els doni la gana a la literatura catalana", ha conclòs Arretxe a l'ACN.

La futura Casa de les Lletres

Després de 20 anys de reclamació del sector, a principis d'any s'ha anunciat que la futura Casa de les Lletres s’ubicarà al Palau Requesens de Barcelona. La intenció del projecte és que faci de paraigües de l’activitat del món del llibre i la literatura.

S’erigirà com a centre de la creació literària del país i acollirà la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), la Reial Acadèmia de Bones Lletres (que ja hi té la seva seu), l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC); l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya (ACEC); el PEN Català; i Espais Escrits, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ibbycat). Amb un pressupost de 4,8 milions d'euros per a la rehabilitació de l'equipament, la intenció del Departament de Cultura és que obri portes el 2027.

Mig any després d'aquest anunci, Arretxe ha explicat a l'ACN que tot i que és un procés "lent" s'està treballant i està "encarrilat". Actualment, s'està treballant en el projecte arquitectònic i en la vessant administrativa.

En concret, està previst que el setembre s'adjudiqui la licitació a l'estudi d'arquitectes que ha de fer el projecte arquitectònic definitiu i la direcció d'obres. I de cara a la tardor s'elaborarà el projecte definitiu en consens amb totes les associacions que integraran la futura casa. "Progressem adequadament i és un projecte molt gran, molt important i que creiem que canviarà moltes coses", ha afirmat Arretxe.

"Nosaltres volem que en un lloc que a més a més és un monocultiu del turisme, de cop hi hagi un espai on no només estiguem treballant cadascú, no només volem un hotel d'entitats. Volem que se generin coses noves i hi hagi activitat de cara al públic", ha constatat.