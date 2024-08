Alerta a la platja de Les Cases d'Alcanar per la possible presència d'un tauró

El servei de socorrisme de la platja de les Cases d'Alcanar (Montsià) ha hissat la bandera vermella per la possible presència d'un tauró, aquest dimecres al migdia. Cap a les 14 hores han vist un animal a l'aigua sense poder determinar amb certesa si es tractava d'un tauró, d'un dofí o d'una altra espècie. En alguns instants fins i tot han vist com sobresortia de l'aigua.

La Policia Local del municipi ha fet un reconeixement amb barca per intentar esclarir de quin animal es tracta, però no s'ha albirat cap animal. A 2/4 de 4 de la tarda, el servei de socorrisme ha retirat la bandera vermella i l'ha canviada per una de groga, que permet el bany però amb precaució.