Què diu el pacte PSOE-ERC sobre la nova fiscalitat de Catalunya?

El Govern s'esforça ara a rebutjar que l'acord signat entre el PSOE i ERC es tracti d'un "concert" fiscal per a Catalunya. "Ni és un concert econòmic ni és una reforma a l'ús del model de finançament", ha assenyalat aquest dimecres la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. Però, què diu exactament l'acord signat amb ERC en matèria fiscal?

"Sobirania fiscal". L'acord recull un nou "model de finançament singular" que parteix de la premissa que "Catalunya pateix un infrafinançament sostingut en el temps" que "es tradueix en una insuficiència financera crònica que limita enormement la despesa en serveis públics". El document signat per socialistes i republicans estableix que "no es tracta de reformar el model de finançament comú, sinó de canviar-lo sobre un nou paradigma basat en la singularitat i la bilateralitat" i acorda la creació de "un nou sistema de finançament" que "garanteixi la suficiència financera i la sobirania fiscal de la Generalitat".

"Hisenda catalana". L'acord planteja el desenvolupament d'una "Hisenda catalana" i un sistema tributari federal. "L'aprofundiment en l'autogovern i de l'autonomia fiscal i financera necessita fixar com a prioritat una hisenda catalana compatible amb el fet d'avançar cap a un model tributari federal amb una major capacitat normativa, de gestió, recaptació, liquidació i inspecció, així com amb una governança de les inversions públiques des de Catalunya i per a Catalunya", assenyala el document.

Gestió total d'impostos. El pacte aconseguit dona la clau de la caixa a Catalunya, que sortiria del règim comú, i fixa "que sigui la Generalitat la que gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos suportats a Catalunya i augmenti substancialment la capacitat normativa amb coordinació amb l'Estat i la Unió Europea. La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos suportats a Catalunya corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya, excepte els de naturalesa local".

"Cost dels serveis". PSOE i ERC van signar que Catalunya faria una "aportació a les finances de l'Estat" composta per "el cost dels serveis que l'Estat presta a Catalunya", en un model similar al contingent basc, on el País Basc paga anualment una quantia a l'Estat per a finançar tots els serveis centralitzats però dels quals també es beneficien els ciutadans bascos. Aquesta aportació, assenyala el text, "s'establirà a través d'un percentatge de participació en els impostos". A més s'introdueix l'aportació de "solidaritat".

"Solidaritat". "La Generalitat ha de contribuir a la solidaritat amb les altres comunitats autònomes a fi que els serveis prestats pels diferents governs autonòmics als seus ciutadans puguin aconseguir nivells similars, sempre que duguin a terme un esforç fiscal també similar". Un repartiment que respon, segons assenyala el text, al principi de "ordinalitat" fiscal, és a dir, les comunitats més riques i que més contribueixin a l'erari públic, més beneficiades es veuran.

Comissió bilateral Estat-Generalitat. El document estableix que, "amb l'objectiu d'implementar aquest nou sistema de finançament singular per a Catalunya", s'haurà de crear en el primer semestre de 2025 una "comissió bilateral entre el govern de la Generalitat i el de l'Estat" i al llarg del pròxim any "impulsar els acords als quals s'arribi en la citada comissió a través de les modificacions legislatives necessàries i, quan correspongui, es traslladaran a la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per a tal que es puguin aprovar".

Termini 2025 i "mesures compensatòries". El document fixa 2025 com data límit per a l'aplicació d'aquest nou sistema de finançament i "en cas de no adoptar-se" en aquest termini, "requerirà mesures compensatòries", en el que pot interpretar-se com a més recursos per a la Generalitat. L'acord també recull un increment dels recursos també fins que es faci efectiva la reforma del model. "Mentre es produeixi el desplegament del nou model de finançament", assenyala, haurà de donar-se un "increment substancial de recursos" a Catalunya. Estableix també que el seu finançament "ha de respectar el principi d'ordinalitat", de manera que "les contribucions de les comunitats autònomes per habitant, ordenades en una escala de major a menor, han de mantenir el mateix ordre que en l'escala del que reben".