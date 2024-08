Junqueras diu que el context polític de l'amnistia del 36 era "millor" que l'actual

L'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, assegura que el context polític que hi havia l'any 1936, quan es va aprovar la llei d'amnistia que va permetre alliberar el president Lluís Companys, era "millor" que l'actual. Durant una conferència de la Universitat Catalana d'Estiu, Junqueras ha dit que Esquerra i els seus "aliats" van aconseguir una àmplia majoria a les eleccions del 1931 i que a les del febrer del 36 també es van erigir com a principal força a Catalunya. "S'entén, doncs, que el context és diferent. Si avui parlés com a polític diria que aquell em sembla millor, però com que parlo com a historiador, dic que és diferent", ha afirmat.

Junqueras ha participat aquest dimecres a la conferència 'L'amnistia al govern de la Generalitat de Catalunya després de les eleccions del 1936' i al debat posterior que s'ha fet amb els assistents. Durant l'acte, l'expresident d'ERC ha evitat en tot moment parlar de l'actualitat política i s'ha centrat en desgranar el "context" que es va viure en aquell moment.

Al torn de preguntes, però, ha avalat la tesi de l'historiador Carles Santacana, que ha dit que l'amnistia del 36 va derivar "d'un canvi de govern radical" en què "reapareix" un govern republicà "afí" al del 31 i que, en canvi, "l'amnistia actual la fa un govern encapçalat per un partit que estava absolutament d'acord amb el 155 en el seu moment".

A més, Santacana ha remarcat que la repressió en el període republicà "no va ser només a Catalunya" i que el "trencament" de les eleccions del 36 no només va permetre que Companys tornés a Catalunya sinó que "va tornar a haver-hi activitat pública de partits com la CNT i es va restablir el govern de les esquerres". "Aquest trencament en la situació recent no s'ha produït", ha afegit.

Junqueras s'ha sumat a l'argumentació de Santacana apuntant a "una altra diferència". En aquest sentit, ha dit que a les eleccions del 1931 Esquerra i els seus aliats van aconseguir majoria amb 69 representants i que a les del 36 també van obtenir un ampli suport a les diferents demarcacions catalanes. "Dels 20 diputats en joc a Barcelona, 16 van ser del front d'esquerres i quatre de la Lliga; a Tarragona dels set en joc, cinc són d'esquerres....", ha afirmat.

Sobre això, ha dit que "el context", per tant, era "diferent" i que si "parlés com a polític" diria que aquell li semblava "millor".

Avançar el congrés

D'altra banda i en relació al congrés d'ERC, fonts properes al sector de l'expresident insisteixen en avançar la data al setembre i recorden que els estatuts del partit fixen un màxim de tres mesos des de la dimissió del president. Una data que expiraria el 10 de setembre perquè Junqueras la va fer efectiva el 10 de juny. El congrés, però, està previst per al 30 de novembre. En aquest sentit, les mateixes fonts remarquen que ho estan "recordant" a la direcció i que no es dona cap dels supòsits recollits als estatuts -com ara un escenari electoral- que justifiquin que es facin més endavant.

Les mateixes fonts apunten que Junqueras continua les trobades amb militants i seccions locals buscant suport i que la sintonia és bona. De fet, tenen un acte obert previst amb joves el proper 30 d'agost a Sant Vicenç dels Horts. En relació a la llista alternativa, insisteixen que estan oberts a parlar "amb tothom" però apunten que aquesta predisposició no seria recíproca.