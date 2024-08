Torra insta els partits independentistes a repensar lideratges i diu que va “per tothom” però “sobretot” per a Junqueras

L'expresident de la Generalitat Quim Torra insta els partits independentistes a repensar lideratges per recuperar "l'esperança del moviment" i diu que va "per tothom", inclòs Carles Puigdemont, però "sobretot" per a Junqueras. Torra ha fet aquestes declaracions en un acte a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent (Catalunya del Nord) on ha demanat als responsables dels darrers anys una "reflexió" sobre "si sumen o resten": "No ho podem fer amb els que malauradament no va funcionar", ha afegit. En aquest sentit, ha afirmat que s'ha perdut "molta gent pel camí" i que, tot plegat, "no es pot fer amb les mateixes cares que han dit una cosa i ara en diuen una altra".

L'expresident també ha parafrasejat Lluís Llach afirmant que "per dir-te independentista necessàriament has de fer una política independentista" i ha afegit: "Si ets independentista em sembla impossible donar suport al PSC".

Torra ha participat aquest dimecres en una conferència sobre Pompeu Fabra a la UCE i, a preguntes dels periodistes, ha valorat la situació de l'independentisme. L'expresident de la Generalitat ha dit que ell sempre ha estat "bastant obsessionat" amb la unitat de l'independentisme i que "com a mínim" ell no la va trencar.

Sobre això, ha dit que actualment l'independentisme es troba en una situació de "desastre absolut" i "enfrontament total". "S'han de replantejar lideratges, tots els que han tingut alguna responsabilitat durant aquests anys i malauradament no hem sabut, o no hem pogut o el que sigui. Cadascú ha de pensar que ha fet el que ha pogut però, en definitiva, no ens n'hem sortit", ha insistit.

"Tots els que hem tingut altes responsabilitats de portar la independència del país que era l'objectiu, demano que tothom faci una reflexió de si sumen o resten perquè hem de tornar a aconseguir que hi hagi esperança, que en aquest moment no veig entre els independentistes", ha afirmat.

Amb tot, ha dit que els qui volen la independència la volen perquè tenen "l'esperança" que tindran "un país millor". "Cal que ens basem en això i això no ho podem fer amb els que malauradament no va funcionar", ha insistit. Torra també ha entomat el seu propi 'mea culpa': "Jo no me'n vaig sortir, no vaig portar el meu país a la independència i, per tant, hi puc ser, puc ajudar... però crec que ja no toca el meu lideratge", ha afirmat. Preguntat sobre si això també inclou Puigdemont, ha respost que la reflexió l'ha de fer "tothom" i "sobretot" per a Junqueras.

El PSC "del 155"

D'altra banda, Torra ha dit que el govern ha estat votat pel Parlament de Catalunya, però ha admès que lamenta "moltíssim que això hagi passat". "Jo em vaig trobar el PSC del 155 i al senyor Illa jo l'he trobat en manifestacions de suport. En aquest país nostre sembla que la gent passa pàgina molt ràpidament i ho tornarem a recordar quan aquest govern falli i no compleixi, perquè passarà i tornarem a redescobrir que ens han enganyat", ha afirmat.

L'expresident Torra també ha parlat de la situació de la llengua i ha dit que "depèn dels catalanoparlants". "Si a partir de demà els catalanoparlants només parlem en català el país és un altre. Tenim una enorme responsabilitat", ha dit Torra, més enllà dels governs i de l'escola.