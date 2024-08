El Banc de Sang demana més donacions perquè "queden reserves per a quatre dies"

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya fa una crida a la població perquè doni sang. "Només tenim reserves per a quatre dies", assenyala Joan Ramon Grífols, director assistencial de l’organisme. Aquesta és una situació que es repeteix cada estiu però aquest estiu les reserves estan "una mica" per sota de l’habitual. En estiu o període de vacances hi sol haver reserves per a quatre dies i mig o cinc, mentre que la situació "ideal" és tenir reserves per a vuit dies, que és el que hi sol haver durant l’any. El Banc de Sang necessita unes 1.000 donacions diàries.

Grífols assenyala que es necessita sang per a totes les cirurgies reprogramades per al setembre, quan els hospitals recuperen l’activitat hospitalària. "Estem en un nivell de reserves baix. S’ajusta bastant als nivells de reserves de cada estiu, però instem la ciutadania a donar sang perquè pròximament moltes de les cirurgies que teníem desprogramades es tornaran a activar i s’incrementarà el consum [de sang]. Hem de fer front al pic de demanda que ve", apunta Grífols.

Canvis d’hàbit

A l’estiu solen disminuir fins a un 20% les donacions de sang perquè els donants fan un canvi d’hàbits. A principis de juliol, el Banc de Sang i Teixits va engegar una campanya d’estiu perquè les persones solidàries donessin sang abans d’anar-se’n de vacances. Per ser donant, recorda l’organisme, n’hi ha prou amb tenir bona salut, entre 18 i 70 anys, pesar 50 quilos o més i no estar embarassada.