Més de 30 municipis catalans tenen problemes amb l’aigua

Durant els últims dies, les reserves dels embassaments catalans estan tornant a descendir i la sortida definitiva de l’actual crisi hídrica dependrà de les pluges de tardor. Però, malgrat el declivi, l’escenari no té res a veure amb el d’aquest estiu i la quantitat d’aigua emmagatzemada evita la fase d’excepcionalitat o emergència en la gran majoria de les conques internes.

No obstant, més de 30 municipis de Catalunya s’han convertit aquest estiu en la zona zero de la sequera. Els seus pous s’han assecat i s’han quedat sense aigua potable. Els habitants es veuen obligats a conviure amb talls temporals i restriccions contundents, a més d’haver d’anar a buscar aigua als camions cisterna habilitats. Una de les últimes localitats que han advertit de la seva situació és Morera del Montsant (Priorat), on l’ajuntament va anunciar dilluns que només sortiria aigua de l’aixeta vuit hores i mitja al dia.

Els talls de subministrament són la mesura més severa. Però desenes de municipis del Priorat i d’altres zones de Catalunya també tenen les reserves d’aigua subterrània al límit. Torroja, Marçà, Poboleda i Gratallops són alguns dels exemples d’aquesta comarca vinícola que aviat haurà d’afrontar la verema. L’embassament de Siurana fa temps que està pràcticament sec, ja que part de l’aigua de la qual disposava es va transvasar cap a Riudecanyes per poder proveir els agricultors.

Durant els últims mesos no s’ha traslladat més aquella aigua perquè l’escassetat de l’embassament era extrema. L’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) ha promès posar pau en la tensió que viuen Siurana i Riudecanyes oferint aigua regenerada als pagesos tarragonins. De tota manera, el panorama ja és crític per a les localitats del Priorat afectades. Les ajudes més recents atorgades per l’ACA amb l’objectiu de realitzar obres d’emergència i oferir camions cisterna van ser per a Falset, Cabacés, Marçà i Margalef. Durant els pròxims dies, l’ACA haurà d’avaluar com pot ajudar el municipi de Morera del Montsant.

Més connexions

No obstant, en paral·lel, durant les últimes setmanes les obres s’han intensificat en molts pobles més pròxims a Barcelona que van exigir connectar-se a la xarxa de subministrament Ter-Llobregat. ¿Quin és el problema? El mateix: els pous estan gairebé buits i el risc que aquests municipis es quedin sense aigua és real. Des d’ATL (Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat), una entitat que ja està sotmesa a la pressió del subministrament metropolità, ja han donat el vistiplau a molts dels ajuntaments que han realitzat la petició.

A Castellví de la Marca, Sant Martí Sarroca, Sant Celoni, Calonge de Segarra, Copons, Jorba, Prats de Rei, Rubió, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Veciana, Aguilar de Segarra i Vallirana, els treballs ja han començat. En el cas d’altres localitats s’està redactant el projecte. Fonts d’ATL no descarten que en els pròxims mesos ho demanin més municipis. La realitat és que les arques públiques financen les noves canonades i que ATL haurà de subministrar més aigua a més clients en un futur molt pròxim.