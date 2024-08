Més d'un terç dels consellers nacionals d'ERC reclamen un avançament del congrés com demana Junqueras

Més d'un terç dels consellers nacionals d'ERC reclamen un avançament del congrés de la formació per escollir la nova executiva del partit tal com reclama l'expresident d'Esquerra, Oriol Junqueras. Segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar l'ACN, més d'un centenar del total de 300 consellers nacionals han firmat la petició per obligar a l'executiva d'ERC a debatre l'avançament del congrés. Preveuen registrar la sol·licitud formal els pròxims dies, llavors s'hauria de convocar un consell nacional extraordinari per abordar-ho. Si s'aprovés l'avançament, els republicans podrien situar el congrés un mes abans del previst, a finals d'octubre. Ara per ara, el congrés està fixat el 30 de novembre.

Els últims mesos Junqueras s'ha trobat amb les bases arreu del país per copsar sensacions de cara la seva candidatura. La podria presentar el 30 de novembre al seu poble, Sant Vicenç dels Horts, i fonts properes a l'expresident de la formació han insistit en la necessitat d'avançar el congrés. Des de l'entorn de Junqueras apunten que no ha estat ell qui ha promogut la recollida de signatures, sinó que ho han fet els consellers a títol individual. Paral·lelament, el sector afí a Marta Rovira, l'actual secretària general, està articulant una candidatura alternativa.