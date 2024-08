La direcció d'ERC demanarà un informe jurídic per saber si és possible avançar el congrés dels republicans tal com demana l'entorn de Junqueras, segons han explicat fonts d'ERC. Aquesta decisió arriba hores després que s'hagi fet públic que més d'un terç dels consellers nacionals reclamen avançar el congrés i celebrar-lo a finals d'octubre. Els actuals dirigents d'ERC i la candidatura de Junqueras tenen previst reunir-se el pròxim 28 d'agost per abordar aquesta qüestió. Fonts de la direcció "lamenten" que s'hagi "motivat" aquest debat a través dels mitjans de comunicació abans de parlar-ne a la reunió fixada. També diuen que és "estrany" que qui va fixar la data del congrés, en referència a Junqueras, ara vulgui canviar-la.

Actualment, la data del congrés està fixada pel 30 de novembre. Des de la direcció consideren que es vol avançar el congrés amb "motius tecnojurídics dubtosos", però igualment asseguren que demanaran un informe jurídic per conèixer si és possible. Aquestes fonts recorden que el congrés es va plantejar després d'un debat de l'executiva nacional i que té el reglament aprovat pel consell nacional del partit el 29 de juny.

Assenyalen que els estatuts d'Esquerra no preveuen "en cap cas" la potestat d'avançar un congrés acordat. "Aquesta alteració podria afectar la seguretat jurídica i afectar drets", subratllen. Tot i això, si s'apostés per un nou dia, des de la direcció comenten que s'hauria de seguir el mateix procediment que es va fer amb el 30 de novembre. Primer un acord de l'executiva i després la corresponent modificació del reglament del consell nacional.

La data del 30 de novembre es va triar "per garantir les condicions democràtiques i necessàries pel debat i la reflexió que necessita l'organització" i davant una hipotètica repetició electoral que "en dificultaria mantenir la data", expliquen des de les files republicanes.

A més a més, fonts d'ERC apunten que "canviar les dates amb tots els reglaments aprovats podria considerar-se un greuge pels militants que no plantegen ni preveien aquest canvi".

Des de l'entorn de Junqueras remarquen que els estatuts d'ERC fixen un màxim de tres mesos des de la dimissió del president per la celebració del congrés. Junqueras va dimitir el 10 de juny i aquest termini expiraria el 10 de setembre. Fonts de l'entorn de Junqueras recorden que amb l'avançament hi hauria cinc mesos des que ell va plegar fins a la celebració del congrés, tenint en compte que un cop es decideixi el canvi de data, han de passar 50 dies de preparació.

Els últims mesos Junqueras s'ha trobat amb les bases arreu del país per copsar sensacions de cara la seva candidatura. La podria presentar el 30 de novembre al seu poble, Sant Vicenç dels Horts, i fonts properes a l'expresident de la formació han insistit en la necessitat d'avançar el congrés. Des de l'entorn de Junqueras apunten que no ha estat ell qui ha promogut la recollida de signatures, sinó que ho han fet els consellers a títol individual que ara podrien forçar un avançament del congrés. Paral·lelament, el sector afí a Marta Rovira, l'actual secretària general, està articulant una candidatura alternativa.