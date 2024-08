La parella de Sílvia Paneque renuncia com a cap de gabinet de la nova conselleria

Alfons Jiménez, parella sentimental de la nova consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha decidit renunciar al càrrec de cap de gabinet del departament, tot just una setmana després de ser nomenat, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, diari del mateix grup editorial que Regió7, de fonts de la conselleria. El nomenament de Jiménez va provocar nombroses crítiques de l'oposició i Junts va sol·licitar la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui va acusar de "nepotisme". Els postconvergents també van denunciar la designació de Yolanda Collboni, germana de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com a assessora del departament de Presidència.

Jiménez és el secretari d'organització del PSC de Girona i va ser una de les persones de confiança que Paneque es va endur a la macroconselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que compagina amb el portaveu del Govern. La consellera també es va envoltar d'una altra figura de confiança, Quim Lladó, com a responsable de relacions externes i protocol. Amb anterioritat, exercia de cap de premsa i protocol de la delegació del Govern a Girona.

En un comunicat, Junts va denunciar dilluns passat que el nomenament de Jiménez i el de Yolanda Collboni eren "dos casos evidents de nepotisme" i va lamentar "aquesta pràctica gens exemplar que empitjora encara més la desafecció de la ciutadania cap a la política i que repercuteix negativament a les institucions del país".

Per la seva banda, també després de conèixer aquests nomenaments, el PPC va reclamar una auditoria que permeti "reduir la despesa política de la Generalitat" i va acusar Illa de convertir el Govern "en una guingueta de familiars socialistes". Segons els populars, aquesta auditoria hauria de servir per eliminar la "despesa supèrflua" de la Generalitat, així com les "estructures d'Estat, duplicitats, endollisme i càrrecs polítics". El partit va denunciar, a més, que Illa "segueix els passos" del president del Govern, Pedro Sánchez, en "endollar afins i familiars en càrrecs polítics" per acabar "controlant totes les institucions".