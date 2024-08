Abel García serà el nou secretari general d'Esports de la Generalitat

Les noves conselleries del Govern de Salvador Illa poleixen aquests dies els seus equips de direcció per afrontar la legislatura. La previsió és que el Consell Executiu aprovi dimarts que ve els nomenaments dels nous secretaris i directors generals. Un dels departaments de nova creació, la Conselleria d'Esports que dirigeix Benardo Álvarez, ja ha triat als seus. Segons ha pogut saber 'El Periódico', del mateix grup editorial que aquest mitjà, Abel García, actual assessor d'esports de la Diputació de Barcelona, ocuparà la secretaria general d'Esports, el càrrec més alt que ha tingut un berguedà, i Carmen Bastida, fins ara gerent a l'Ajuntament de Premià de Mar, serà la nova directora general del departament.

Nascut a Berga el 1977 i graduat en Història per la UAB, Abel García és un dirigent amb llarga experiència a nivell orgànic al PSC que ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat en la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de La Pobla de Lillet i Berga. D'aquest últim és regidor des de 2019 i va ser primer tinent d'alcalde de La Pobla de Lillet de 2004 a 2011. També ha estat president del Consell Esportiu del Berguedà. A nivell de partit, és el primer secretari de l'agrupació socialista del Berguedà, que tenen tres regidors a l'oposició, i forma part de la sectorial d'Esports del PSC. El berguedà, que té una llarga trajectòria al món de les curses de resistència, ha entrenat a Salvador Illa quan ha corregut una marató. Des de fa un any exercia com a assessor d'Esports de la Diputació de Barcelona. García substituirà en la secretaria general a l'exdiputada d'ERC Anna Caula.

Per part seva, Carmen Bastida serà la nova directora general del departament després d'exercir des de 2017 diferents responsabilitats a l'Ajuntament de Premià de Mar, sent cap de gabinet de l'alcaldia des de 2021 i gerent des de l'any passat. Llicenciada en Dret per la UB, amb anterioritat va ser assessora tècnica de la Generalitat de 2012 a 2017, de la Delegació del Govern a Catalunya entre 2008 i 2011, i de l'Ajuntament de Montcada i Reixac en 2005.