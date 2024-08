Junts obre la porta a la “presència” de Puigdemont en el seu Congrés entre el 25 i 27 d’octubre a Calella

Junts obre la porta a la “presència” de l’expresident Carles Puigdemont al Congrés que el partit proposa fer entre el 25 i el 27 d’octubre a Calella (Maresme), segons fonts de la formació. L’executiva del partit es reunirà dilluns per debatre i aprovar la proposta de reglament del Congrés, elaborada per la permanent de la formació, i que preveu l’elaboració de tres ponències: una sobre estratègia, una altra sobre el model de país, i una última sobre organització. L’objectiu de Junts, segons l’esborrany de reglament, és esdevenir “el partit independentista de referència” i construir “una alternativa clara al nou govern de base tripartita” definint alhora una “nova estratègia” per rellançar el moviment.