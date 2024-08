Junqueras presentarà la candidatura per tornar a liderar ERC a Olesa de Montserrat

El moviment amb què Oriol Junqueras participarà al congrés per liderar ERC es presentarà el 21 de setembre en un acte a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). Sota el nom Militància decidim, la candidatura vol que l'acte suposi el tret de sortida de la precampanya de cara al congrés previst per a la tardor. Hi participaran, entre d'altres, la diputada d'ERC al Parlament Europeu Diana Riba; l'exconseller d'Acció Exterior i exeurodiputat, Raül Romeva; i l'exconseller d'Acció Exterior i exalcalde d'Agramunt, Bernat Solé. El congrés extraordinari està fixat per al 30 de novembre però la direcció d'ERC demanarà un informe jurídic per saber si és possible avançar-lo com demana l'entorn de Junqueras.

La presentació de la candidatura de Junqueras es farà al teatre de La Passió on hi pretenen aplegar unes 1.500 persones. Segons el moviment, algunes de les persones promotores de la candidatura exposaran els eixos principals de la "proposta de renovació". Una proposta que, segons expliquen, neix de la feina iniciada pels grups de treball que es van crear en una reunió a Sant Vicenç dels Horts el 26 de juny. També assenyalen que és fruit d'un "procés d'escolta i de converses" que durant mesos l'expresident del partit i el seu equip han fet amb la militància arreu del país.

A l'acte també està previst que hi intervinguin la jove diputada al Parlament de Santa Coloma de Gramenet Ana Balsera, l'exportaveu a Rubí Arés Tubau, la senadora del Camp de Tarragona Laura Castel i l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió.

La candidatura destaca que les persones que intervindran en la presentació són militants que provenen d'espais polítics i territorials diversos i són un exemple de les veus que "aposten per un projecte que uneix renovació i experiència" i que aspira a liderar la nova etapa d'ERC.