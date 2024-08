El Govern comença a elaborar els pressupostos del 2025 i inicia els contactes amb ERC i els Comuns

El Govern ha iniciat aquest dimarts els preparatius per elaborar els pressupostos de la Generalitat per al 2025. Ho fa després de renunciar a uns comptes per a aquest 2024. La portaveu del Govern, la consellera Sílvia Paneque, ha explicat que "pels temps necessaris no era factible tramitar uns pressupostos per al 2024". També ha anunciat que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ja ha "iniciat contactes" amb ERC i els Comuns, que són els "socis preferents" del Govern socialista. La intenció de l'executiu és dur el projecte pressupostari al Parlament a principis de novembre i que els comptes estiguin aprovats l'1 de gener de 2025.

Paneque ha dit que els pressupostos són "la prioritat fonamental" del Govern i que volen assegurar-se que Catalunya té "uns pressupostos per desenvolupar no només els acords amb ERC del pacte d'investidura sinó també els prinicpals reptes del país". Tot i això, no ha aclarit si l'equip de Romero es basarà en els pressupostos fallits del 2024, elaborats pel Govern d'ERC i pactats amb el PSC, que finalment no van prosperar. "Pot servir de base, però el que marcarà la negociació són els acords a què hem arribat amb ERC i els Comuns", que volen complir "lletra per lletra", ha destacat la consellera.

Preguntada sobre el marge de dèficit amb què treballarà l'executiu socialista per elaborar els pressupostos del 2025, la portaveu ha assenyalat que preveuen tenir-ne detalls "en 15 dies". L'elaboració dels comptes, ha afegit, "ocuparà tota l'activitat de la Conselleria d'Economia".