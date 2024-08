El Govern constata que el risc per la verola del mico a Catalunya és "baix" i apunta que la situació està "sota control"

El Govern constata que el risc per mpox a Catalunya és "baix" i apunta que la situació epidemiològica està "sota control". L'executiu ha analitzat un informe del Departament de Salut que, a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, subratlla que la probabilitat de transmissió per mpox és "molt baixa" a Catalunya. Durant l'any 2024 s'han confirmat un total de 48 casos -els darrers notificats són del 14 al 20 de juliol-, la meitat dels que es van registrar al 2023. Així, a Catalunya es continuen detectant "puntualment" casos, però menys que en anys anteriors i "sense repercussió clínica diferent". En el context d'aquesta alerta, en la situació actual, el risc per a la població general a Catalunya es considera "baix".

En tot cas, el risc de rebre casos importats és "baix". En aquest sentit, el Govern remarca que la situació del mpox al continent africà és molt diferent de la d'aquí i creu que el risc de rebre casos és "baix" perquè no hi ha vols directes des dels països més afectats. Tot i que admet la possibilitat que es detectin casos importats, les mesures ja establertes i implementades després del brot internacional del 2022, limitarien la transmissió al territori.

Gairebé 25.000 dosis des del 2022

Paral·lelament, Catalunya participa en les diverses reunions sobre el virus mpox de la Ponència d'Alertes i de la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, juntament amb representants de totes les comunitats autònomes, per tal de revisar les actuacions per fer front a aquesta nova alerta.

Des que es va iniciar la vacunació l'any 2022, a Catalunya s'han administrat més de 24.800 dosis i actualment la vacuna està disponible per a les persones incloses en les recomanacions.

Homes entre 20 i 50 anys, principals afectats

El principal col·lectiu a vacunar-se són totes aquelles persones amb relacions sexuals de risc. Respecte al perfil de les persones afectades, la gran majoria són homes, nascuts a l'estat espanyol i que tenen entre 20 i 50 anys. La presentació clínica no ha canviat respecte a anys anteriors i la morbimortalitat associada continua sent molt baixa.