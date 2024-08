Polèmica a Granollers per un taller de la festa major sobre com fer còctels Molotov i com llençar-los a la policia

Un taller de ‘Tècniques aplicades de Guerrilla Urbana’ organitzat per ‘Blaucops,’ un grup de la colla dels Blaus a la festa major de Granollers, ha generat una gran polèmica que ha obligat el consistori a pronunciar-se. Al taller, inclòs al programa oficial de la festa, se simulava, entre d’altres, la fabricació d’un còctel Molotov i com llençar-lo a la policia o com fer una barricada amb contenidors.

Les imatges de menors penjades a les xarxes fent el taller han aixecat les crítiques de diferents sindicats de policies, com el SAP-FEPOL, que les han qualificat de “lamentables”. A través d’un comunicat, el consistori ha rebutjat el contingut del taller i ha expressat el seu suport als cossos de seguretat.

Al seu torn, la colla dels Blaus de Granollers, en una piulada a ‘X’ ha lamentat la interpretació d’un acte “lúdic” assegurant que “en cap cas” es va voler ofendre als cossos de seguretat ni incentivar la violència.