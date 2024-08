Raquel Sans deixa de ser portaveu d’ERC per centrar-se en la candidatura alternativa a Junqueras

Raquel Sans deixarà de ser portaveu d’Esquerra Republicana per centrar-se en la candidatura alternativa a Oriol Junqueras, segons ha avançat ‘Nació’ i ha confirmat l’ACN. Les dues llistes que fins ara han mostrat interès per dirigir la formació s’han d’enfrontar en el congrés que els republicans celebraran el 30 de novembre. Està previst que aquest dijous al migdia la candidatura que engloba Sans es presenti a l’Espai Innovació del Hub Social de Barcelona. La llista de Junqueras demana avançar el congrés per triar més aviat el nou lideratge, però aquest dimecres la direcció actual ha acordat amb els de l’expresident esperar a l’informe jurídic de la comissió de garanties del partit abans de prendre una decisió.

La setmana passada la direcció d'ERC va fer públic que demanarà un informe jurídic per saber si és possible avançar el congrés dels republicans tal com demana l'entorn de Junqueras. Una decisió que va arribar hores després que més d'un terç dels consellers nacionals reclamessin avançar el congrés i celebrar-lo a finals d'octubre.

Mentre hi ha el debat sobre la data del congrés, les candidatures que es volen presentar per liderar el partit continuen treballant per fer públic l'equip i el programa. El sector afí a l'actual secretària general, Marta Rovira, s'ha avançat en el calendari i presentarà aquest dijous la seva candidatura alternativa, sota el nom de Nova Esquerra Nacional, en un acte a Barcelona. És la llista en què s’englobarà la fins ara portaveu del partit, Raquel Sans.

Junqueras ho farà el 21 de setembre en un acte a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) acompanyat, entre d'altres, dels exconsellers Raül Romeva i Bernat Solé, i l'eurodiputada Diana Riba. La candidatuta té per nom Militància decidim.