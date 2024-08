El Banc de Sang engega una campanya per recuperar donacions després que hagin caigut un 30% entre juliol i agost

El Banc de Sang i Teixits (BST) ha llançat una campanya per recuperar donacions després que aquestes hagin caigut un 30% entre juliol i agost, una davallada habitual per les vacances i la calor, però que fa les reserves de sang es mantinguin per sota dels nivells òptims de cara a aquest inici de setembre. Amb el lema ‘Sang tornem-hi’, la campanya emplaça tothom a reprendre la rutina de donar després de les vacances. També utilitza altres missatges com ara ‘Omplim la rutina de vida’. L’objectiu no és només adreçar-se a donants habituals, sinó trobar-ne de nous, especialment joves.

Cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang a tot Catalunya per cobrir les demandes dels pacients ingressats als hospitals. Aquest estiu s’han garantit les transfusions necessàries per a tots els malalts ingressats als centres hospitalaris, unes 40.000 aproximadament, però les reserves de sang, plasma i plaquetes es mantenen encara sota els nivells òptims.

Per donar sang només cal apuntar-se a la web donarsang.gencat.cat per reservar cita. Allà s’hi pot consultar el lloc més proper on poder donar. Pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut sempre que tingui entre 18 i 70 anys, pesi 50 quilos o més i no estigui embarassada.