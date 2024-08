L'alternativa a Junqueras s'obre a pactar una candidatura conjunta amb l'exlíder d'ERC

L'endemà de la seva presentació en societat, la candidatura que rivalitza amb Oriol Junqueras per a liderar ERC, amb Marc Aloy i Alba Camps, ha explicat el seu projecte. Ho ha fet una dels seus caps visibles, l'exconsellera i actual diputada en el Congrés, Teresa Jordà. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha assegurat que la seva candidatura pensa que Junqueras no ha de repetir quatre anys al capdavant del partit, però que està oberta a pactar amb ell per a formar una candidatura conjunta i evitar la confrontació. "Estem oberts, només faltaria", ha dit.

La candidatura de Jordà, que té per marca 'Nova Esquerra Nacional', assegura no tenir res en contra de Junqueras, però defensa que ERC necessita una "renovació de lideratges" si vol sortir de la crisi actual i obrir un cicle electoral guanyador. La seva conclusió és que l'expresident d'ERC ha de tenir un paper en el futur del partit, però que, després d'haver estat 13 anys el president de l'organització (2011-2024), no pot repetir com a líder. "Volem Junqueras en el projecte, però en un altre rol", ha exposat.

Jordà ha explicat que manté una relació cordial amb Junqueras i que van parlar fa menys d'un mes, encara que va ser sobre la investidura de Salvador Illa i no tant de sobre el futur del partit. Amb tot, s'ha mostrat disposada a "asseure's" amb el seu rival i arribar a un acord: "Si ens asseiem és perquè estem disposats a avançar i construir sempre".

La possibilitat d'aquest pacte entre candidatures que rebaixi la tensió actual sobrevola la disputa des del primer dia. És el que desitjarien algunes veus del partit per tal d'evitar la tensió interna que sempre provoquen -en ERC i en qualsevol partit- unes primàries d'aquest tipus per a elegir una nova direcció. El gran problema és que les dues candidatures parteixen d'una premissa radicalment oposada: la de Junqueras sosté que ERC només remuntarà si l'exlíder torna a capitanejar la nau mentre que els seus rivals consideren que la remuntada comença per deixar definitivament enrere l'etapa de Junqueras com a president. Amb aquest punt de partit, el pacte es preveu complicat.

El projecte

El projecte de Nova Esquerra Nacional presenta una qüestió cridanera d'entrada: encara no han decidit qui lidera la seva candidatura, és a dir, qui és el seu candidat a presidir el partit i, per tant, el triat a batre's contra Junqueras. Jordà ha defensat que això no és un problema perquè del que es tracta és d'explicar el projecte, i no tant qui l'encarna. No obstant això, ha admès que "més aviat que tard" hauran de triar a un líder. Té de termini fins al 7 d'octubre. Aquest dia totes les candidatures en disputa -ara com ara són dues, però no es descarta que hi hagi més- hauran de presentar una llista amb els noms.

ACN

Sense líder visible, Nova Esquerra Nacional ha d'explicar què farien diferent respecte a la seva última etapa de 13 anys en la qual Junqueras i Marta Rovira han pilotat l'organització. Jordà ha donat aquest divendres alguns detalls. El primer, que el partit ha de debatre més internament les seves decisions perquè "en els últims anys s'ha consultat poc a les bases". També ha considerat que ha de donar més protagonisme "al municipalisme". En les pròximes setmanes recorreran les agrupacions locals del partit per explicar-ho a la militància.