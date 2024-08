Tardà dona suport a la candidatura de Junqueras: "És la persona més coneguda d'ERC"

El republicà Joan Tardà dona suport a la candidatura d’Oriol Junqueras per liderar el partit. En una entrevista a ‘Nació’ aquest dissabte, Tardà defensa que Junqueras és “la persona d’ERC més coneguda”: “És qui ofereix més prestacions per liderar el partit”. Amb tot, l’exportaveu republicà a Madrid lamenta que el partit no tingui més figures com la del diputat al Congrés dels Diputats Gabriel Rufián, ja que considera que “gràcies a ell” el partit ha tingut “èxits electorals” en els “barris populars”. “Ha estat un dels millors hams d’ERC i de l’independentisme davant de molts catalans”, remarca.

Junqueras presentarà la candidatura per tornar a liderar ERC el 21 de setembre a Olesa de Montserrat, mentre que aquesta setmana un grup de dirigents republicans, entre ells la també diputada al Congrés dels Diputats Teresa Jordà, han presentat una candidatura alternativa que busca una “estratègia renovada” per a la formació.

En l’entrevista publicada aquest dissabte per ‘Nació’, Tardà reivindica que ERC sigui “més que el partit dels independentistes” per “guanyar majories “autodeterministes”. “Cal més acumulació de forces”, conclou. A més, Tardà avisa que “les vies unilaterals” per a la secessió ara mateix són “pura ficció” i insta el moviment a fer “un procés sense garanties”.

Relació amb la resta de partits

Tardà sosté que cada partit independentista s’ha de “reconstruir a casa seva” i després “crear un front ampli de l’esquerra sobiranista i independentista que tingui una relació alhora de confrontació i col·laboració amb el PSC". Així, considera que ara mateix han de treballar amb la base d’una proposta del PSC “d’aprofundiment de l’autonomia” i una altre d’ERC “de la llei de claredat” per un referèndum pactat.