Turull vol repetir com a secretari general de Junts i que Puigdemont estigui "el màxim d'implicat" amb el partit

Jordi Turull vol repetir com a secretari general de Junts de cara al congrés que la formació celebrarà a l'octubre. Ho ha explicat en una entrevista a Rac1 on no s'ha pronunciat sobre si Carles Puigdemont hauria d'ocupar la presidència de la formació, però sí que ha manifestat que ha d'estar "el màxim d'implicat possible" amb el partit en la "fórmula que ell se senti còmode". El dirigent també ha avisat a Pedro Sánchez que votaran en contra de "tot allò que consolidi el cafè per a tothom" al Congrés dels Diputats, en referència al finançament singular. Ha dit que aquesta carpeta s'haurà de posar a la taula de negociació entre el PSOE i Junts a Suïssa. "El govern d'Espanya no té cap suport garantit, peça a peça", ha insistit Turull.

El secretari general de Junts ha advertit que "no formen part de cap bloc". I ha assenyalat que no votaran res que vagi "en la línia d'incrementar el greuge". També ha assenyalat que l'acord entre PSC i ERC per resoldre el conflicte polític a Catalunya "pot ser una esmena" del pacte d'investidura de Sánchez entre PSOE i Junts.

Puigdemont no va marxar fins al vespre

Turull ha explicat nous detalls sobre el retorn i la fugida de Puigdemont el dia de la investidura. Ha insistit que la voluntat de l'expresident era assistir al ple. Després del discurs a Arc de Triomf, Puigdemont i Turull van anar a un pis proper per preparar el discurs del líder de Junts, però davant el dispositiu de seguretat, al migdia van decidir marxar. Van instal·lar-se unes hores a un segon pis i entre les set i les vuit del vespre van començar a marxar cap a la Catalunya del Nord per carretera, amb un cotxe diferent del blanc del matí.

El secretari general ha comentat que els preocupava la seguretat de Puigdemont. "Té tantes felicitacions com amenaces de mort", ha manifestat. Per això, ha defensat que optessin per arribar al Parlament en cotxe i no entre la multitud de manifestants. "Si tingués escorta, els Mossos haguessin sabut en tot moment on estava el president", ha etzibat.

L'exconseller ha carregat contra el dispositiu policial i la cúpula dels Mossos d'Esquadra. "És inaudit que la direcció dels Mossos tinguessin preparat tot aquest dispositiu per detenir a Puigdemont", ha insistit. Així mateix, ha indicat que li va "doldre molt l'actitud" de Joan Ignasi Elena, encara llavors conseller d'Interior. També la comparació del qui era comissari en cap de Mossos, Eduard Sallent, comparant Puigdemont amb Jimmy Jump. "Denota una falta de respecte, de professionalitat", ha apuntat. I ha qualificat la roda de premsa dels responsables policials de l'endemà de "sectarisme".