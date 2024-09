Pugen a 287 els focus de llengua blava en el bestiar a Catalunya, amb focus a la regió central

Els focus de la malaltia de la llengua blava, que afecta el bestiar, han pujat fins als 287 a Catalunya, segons dades publicades per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i recollides per Europa Press aquest dilluns. En concret, hi ha 163 focus d'espècie bovina, 119 d'ovina, 2 d'espècie ovina i bovina, 2 d'espècie caprina i 1 en fauna salvatge en llibertat, i "hi ha altres explotacions que s'estan investigant".

Hi ha focus a totes les comarques de la província de Girona. A la regió central, hi ha focus a les comarques del Moianès, el Berguedà i a l'Alt Urgell. També se n'han registrat a Osona, el Maresme, el Vallès Oriental i a Lleida al Pallars Sobirà.

Campanya de vacunació

Al juliol, la Generalitat va engegar la campanya de vacunació de la llengua blava en ovins de més de 3 mesos a Catalunya, prioritzant les províncies de Girona, Barcelona i Lleida.

Fins a finals d'agost, hi ha 77.000 exemplars de boví en procés de vaccinació, dels quals uns 32.000 ja tenen la segona dosi de reforç, i 1.309 ramats i 174.316 animals de l'espècie ovina.

Malaltia vírica

La llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges, que es transmet d'animal en animal a través d'un vector i no per contacte directe: es transmet mitjançant espècies de mosquit del gènere 'Culicoides', però no afecta les persones.

La gravetat de la malaltia varia en funció de l'espècie i el serotip, i la carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense cap problema.