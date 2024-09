Puigdemont es va amagar en tres pisos de Barcelona i va fugir la tarda de la investidura d'Illa

Gairebé un mes després del fugaç retorn de l'expresident Carles Puigdemont, encara queden moltes incògnites per resoldre sobre com va aconseguir arribar a Barcelona i com va fugir de nou. No obstant això, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha decidit revelar aquest dilluns algun detall més sobre el seu periple. Segons ha explicat el dirigent postconvergent en una entrevista a RAC1, Puigdemont va estar en tres pisos diferents de la capital catalana al llarg de tota la jornada i no va ser fins a les vuit de la tarda, una vegada Salvador Illa ja havia estat investit com president de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra havien aixecat la segona 'operació gàbia', que va començar el camí cap a Bèlgica.

Turull ha explicat que, després del discurs de l'expresident a l'Arc de Triomf, Puigdemont va decidir recloure's en un pis a Barcelona -diferent del qual havia estat els dos dies anteriors- per acabar de preparar la seva intervenció parlamentària, ja que tenia dubtes sobre l'hora d'inici del ple per l'hospitalització del vicepresident de la Mesa, David Pérez. El postconvergent ha argumentat que es va acordar que l'expresident no seguís la comitiva preparada per qüestions de seguretat i que, fins a l'últim moment, la seva intenció era acudir a la Cambra catalana.