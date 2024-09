Antich: "La principal preocupació d'Illa hauria de ser que Puigdemont pugui ocupar el seu escó al Parlament"

Òmnium Cultural ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que vetlli perquè es respectin els drets parlamentaris de l'expresident Carles Puigdemont, que és l'actual cap de l'oposició. Ho ha reclamat el president de l'entitat, Xavier Antich, en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Antich creu que "la principal preocupació del president Illa hauria de ser que es respectin els drets fonamentals del líder de l'oposició i que pugui ocupar el seu escó al Parlament de Catalunya". "És una anomalia democràtica que hagi d'exercir els seus drets parlamentaris, que són fonamentals, des de l'exili", ha indicat. Per a Antich, la situació és fruit del "sabotatge" de part de la magistratura a la llei d'amnistia.

El president d'Òmnium ha titllat d'"anomalia democràtica" que no s'estigui aplicant la llei d'amnistia i ha cridat a posar-hi remei "de manera urgent i immediata". Considera que la manera com s'està aplicant contravé la doctrina europea perquè està beneficiant sobretot policies i que, en canvi, hi ha més de 1.000 ciutadans afectats per causes vinculades al procés independentista a qui no se'ls està aplicant. Això també afecta líders polítics com Puigdemont i altres membres del Govern de l'any 2017. "És d'una gravetat extraordinària i manifesta", ha deplorat Antich.

De fet, ha advertit que l'aplicació de l'amnistia "serà una batalla llarga" i que "hauria d'interpel·lar no només els independentistes, sinó tots els demòcrates", ja que ataca el "respecte bàsic i fonamental de separació dels poders d'un estat". La norma va ser "arrencada a contracor" de l'estat espanyol gràcies a l'aritmètica parlamentària al Congrés dels Diputats i al context de dependència del PSOE de l'independentisme català. A més, ha indicat el líder d'Òmnium, "esmena la repressió del poder judicial".

"Màxim respecte" a Puigdemont

Sobre la situació de Puigdemont, a més, ha expressat el "màxim respecte" per la decisió que va prendre de tornar a Bèlgica després d'una visita a Barcelona el 8 d'agost. L'expresident havia anunciat que tornaria a Catalunya per la investidura del proper president de la Generalitat, però finalment no va assistir al ple i va fugir a l'estranger. Segons Antich, va decidir no deixar-se detenir i marxar a l'exili, "que és una decisió dolorosa i políticament molt dura".

Aquell mateix dia es va investir Illa president amb els vots d'ERC a canvi d'un acord sobre finançament del qual Òmnium recela. "Som desconfiats. No valorem paraules sinó accions", ha assegurat Antich, que ha recordat que el dèficit fiscal que pretén resoldre el nou model ha estat una batalla històrica no només de l'independentisme, sinó també del sobiranisme i del catalansime històric.

"Complicitat absoluta" amb l'ANC de Llach

Òmnium torna a organitzar amb l'Assemblea Nacional Catalana –i enguany diverses entitats més– la manifestació independentista de l'11 de setembre. Antich ha defensat que la mobilització no és contra el Govern sinó "constructiva i propositiva" i que ha superat el clima de discrepàncies i recels entre actors de l'independentisme de passades edicions. Ha assegurat que hi ha "complicitat absoluta" amb l'actual ANC, que presideix Lluís Llach, i que "cap independentista" se n'ha de sentir "exclòs".

En aquest sentit, ha demanat "no equivocar-se d'enemic": "No ens trobareu a l'hora d'enfocar com a enemics altres agents del moviment independentista o sobiranista". Per a l'entitat, l'enemic és "un estat espanyol que és una democràcia anòmala capaç de seguir amb l'estratègia de la repressió, de la persecució de l'independentisme i de la negació de drets fonamentals, drets civils i polítics".

Tot i que no vol que la manifestació esdevingui un clam "a la contra", creu "molt possible" que la presència del PSC al Govern esperoni la participació per demostrar, ha dit que "el país continua aspirant a decidir el seu futur polític". Ha recordat que els convocants van pactar, abans de la investidura d'Illa, un manifest que vol que tothom que aspira a la "plenitud nacional del país a través del dret a l'autodeterminació" surti al carrer.

Renovar lideratges

Preguntat pels congressos que han de celebrar els propers mesos ERC i Junts i per la intenció d'Oriol Junqueras de repetir com a líder dels republicans, ha expressat "respecte" per les decisions dels partits però ha desitjat que "més enllà del debat al voltant dels noms emergissin noves mirades, sensibilitats i maneres de fer que assumeixin que el marc polític ha canviat, que l'independentisme ha perdut la majoria al parlament i s'ha perdut el govern i que es faci l'autocrítica indefugible que s'ha de ser".

Quan l'antecessor d'Antich, Jordi Cuixart, va abandonar el lideratge d'Òmnium, ho va fer cridant a renovar la resta de lideratges polítics de l'independentisme. Per a l'actual president d'Òmnium, és bo que canviïn els líders i apareguin "noves sensibilitats i maneres de fer i, sobretot, gent que no porti a sobre la motxilla del 2017". "Nosaltres ens ho vam aplicar perquè consideràvem que era essencial".