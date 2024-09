El Suprem confirma l'arxivament de la causa contra Puigdemont i Wagensberg pel Tsunami Democràtic

La magistrada del Tribunal Suprem Susana Polo ha confirmat aquest dimarts l'arxivament de la causa contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el diputat Rubén Wagensberg pel Tsunami Democràtic. La jutgessa desestima els recursos que Societat Civil Catalana, l'associació Dignidad y Justicia i Vox havien presentat contra la seva interlocutòria del 8 de juliol. Ho justifica de nou pel fet que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va deixar passar el termini màxim de què disposava per prorrogar la investigació, i les diligències que va fer després del 29 de juliol del 2021 no tenen "cap tipus de licitud constitucional per vulneració de drets fonamentals".

Per tant, segons Polo, tenint en compte que en aquell moment encara no havia practicat cap diligència respecte a Puigdemont o Wagensberg (Garcia Castellón no ho va fer fins al novembre del 2023) el Suprem "no pot fonamentar la decisió de continuar el procediment" i "cap de les al·legacions dels recursos desvirtua els arguments" de l'arxivament.

Els recursos es dirigien contra la interlocutòria del Suprem del passat 9 de juliol, quan Polo va acordar el sobreseïment provisional i arxivament de la causa en què s'investiga per terrorisme l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg.

La jutgessa apuntava que prenia la decisió després de la resolució de la sala penal de l'Audiència Nacional que també havia declarat invàlides les diligències acordades pel magistrat Manuel García-Castellón, des de finals de juliol del 2021 per haver dictat fora de termini la pròrroga de la causa.