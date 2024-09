Un total de 7.672 alumnes s'examinen de les PAU de setembre des d'aquest dimarts

Un total de 7.672 alumnes s'examinen des d'aquest dimarts de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) en la seva convocatòria extraordinària. Són 1.236 més que l'any passat, quan s'hi van presentar 6.436 joves. Els exàmens es faran entre dimarts i dijous i el primer serà el de Llengua castellana i literatura, que començarà a les 9.00 hores. En la mateixa jornada els alumnes hauran de fer les proves de llengua estrangera i a la tarda serà el torn de matèries de la fase específica. Dimecres es faran els exàmens d'Història o Història de la Filosofia, així com de les matèries comunes escollides segons el batxillerat cursat i d'altres de la fase específica, i dijous serà el torn de l'examen de Llengua catalana i literatura, entre d'altres.

Les proves es divideixen en dues fases, la general que és obligatòria i consta de cinc exàmens; i l'específica, que és voluntària i on els estudiants es poden examinar de fins a tres matèries que poden triar entre 23, segons el batxillerat que hagin cursat, i que serveix per pujar nota.

Com ja va passar en la convocatòria del juny, les proves mantenen l'estructura general a excepció d'un canvi a català i castellà, on els alumnes hauran de respondre dues de les quatre opcions que se'ls donen. Dues d'aquestes seran les habituals de control de les lectures obligatòries de segon de batxillerat, però les altres seran de caire més competencial, seguint el nou currículum aplicat amb la llei estatal d'educació, la LOMLOE. Així, a la pràctica els estudiants que s'examinen aquest any ja podran esquivar les lectures obligatòries a les proves.

D'altra banda, Història de la filosofia ha tornat a ser matèria comuna i no específica i els estudiants poden escollir de quina de les dues matèries es volen examinar.

Els estudiants que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i tindran nota d'accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general de les PAU val un 40%, sempre i quan s'obtingui un mínim d'un 4 en la mitjana dels cinc exàmens de la fase general.

En la fase específica també s'han incorporat les matèries d'Història de la dansa i de la música i Literatura dramàtica. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d'admissió que pot arribar fins als 14 punts. La ponderació es fa en funció de les matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar i perquè una matèria sigui ponderada s'ha d'haver obtingut com a mínim un cinc.

Les notes, el 17 de setembre

Els resultats d'aquesta convocatòria extraordinària es coneixeran el 17 de setembre.

A la convocatòria ordinària del juny s'hi van presentar 42.500 alumnes i la nota més alta va ser un 9,9 que van obtenir dos estudiants, un d'un institut de Santpedor i un altre d'un centre de Cerdanyola.