Urtasun: 'Seguir ampliant desmesuradament els aeroports mai comptarà amb el nostre suport'

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertit aquest dimarts que els comuns no són partidaris d'incrementar el trànsit aeri, i per tant "seguir ampliant desmesuradament els aeroports mai comptarà amb el seu suport". Ha fet aquestes manifestacions amb relació a l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que en una entrevista a TV3 va avançar que el Govern "posarà a treballar" la mesa tècnica entre el govern de Catalunya i l'Estat per "millorar" l'aeroport del Prat.

En una entrevista a TVE, Urtasun ha volgut ser "prudent" sobre les paraules d'Illa i ha recordat que primer cal veure la seva proposta en detall, però ha recordat que la posició dels comuns "és clara": "Necessitem descarbonitzar l'economia europea, i això passa per reduir les activitats de transport molt contaminants i en matèria aèria passar del transport aeri al ferrocarril", com "ens obliguen els nostres compromisos".

Sobre el finançament singular

Urtasun també defensat aquest dimarts el pacte entre el PSOE i ERC per a un finançament singular per a Catalunya, i ha apuntat que l'acord "obre la porta" a la reforma del sistema per a totes les autonomies que, al seu entendre, hauria d'anar vinculat a una reforma fiscal, perquè "tan important com repartim el pastís com la mida del pastís, i seguim molt per sota de la mitjana europea en pressió fiscal".

Segons el ministre, l'esquerra no ha de caure mai en "abonar discursos que enfronten territoris" perquè "quan financem bé les comunitats autònomes estem finançant l'estat del benestar" i "el 73% del pressupost de la Generalitat és educació, sanitat i polítiques socials". Per tant, ha dit, el que cal fer és "finançar bé Catalunya, amb el finançament singular reconegut al seu Estatut, i arreglar també el problema del finançament del País Valencià i de moltes altres comunitats autònomes".

Pel que fa als pressupostos generals de l'Estat per al 2025, Urtasun ha afirmat que la voluntat del seu executiu és que hi hagi acord amb ERC i Junts per fer que els pressupostos prosperin. "Estic treballant en tota mena d'iniciatives, i alguna de les coses que estem preparant amb Cultura ens entendrem amb ERC i Junts, com molt més suport a la creació cultural en llengües cooficials".