Consultar l'estat de les platges abans de sortir de casa. Aquesta és la recomanació que Protecció Civil fa a tots aquells que vulguin fer una escapada per fer un bany o prendre el sol al litoral català. I aquesta és la informació que pots trobar en el següent visor que, un estiu més, t'oferim en línia gràcies a les dades que aquest organisme de la Generalitat de Catalunya ofereix en temps real. Consulta quina bandera oneja a cada moment a cada platja, si es tracta d'una cala vigilada, si hi ha meduses, l'aforament disponible...

Aforament en línia

El visor de platges de la Generalitat indica totes les banderes que hi ha a les platges, les que estan vigilades i no vigilades, i també el seu aforament. És important abans de desplaçar-te mirar el visor i, si ja es veu l’aforament complet, anar una altra platja; i si hi ha bandera vermella recordar que la gent no es podrà banyar, si no es vol simplement utilitzar les dutxes, destaquen des de Protecció Civil.

La Generalitat lliura el guardó Bandera Blava a 94 platges catalanes

La consellera de Territori, Ester Capella i el d'Acció Climàtica, David Mascort, han entregat la Bandera Blava a 96 platges i 24 ports de tot el litoral català en un acte a Torredembarra (Tarragonès). El distintiu el promou la Foundation for Evironmental Education (FEE) i enguany s'han atorgat a dues platges més i a un port més respecte el 2022. Mascort ha recordat que la cura del litoral és una "feina que no s'acaba mai" i que per fer front al canvi climàtic i "ens hem de preparar com a país per seguir vivint en unes condicions dignes". Capella també s'ha referit a l'emergència climàtica assegurant que des del departament treballen perquè els ports esdevinguin "green ports", amb accions de "mitigació i adaptació al canvi climàtic".

La consellera ha insistit en uns "ports responsables tenint en compte l'àmbit econòmic, l'ambiental i el social". També ha assegurat que busquen "el menor impacte al medi, amb mesures del control de la qualitat de l'aire, l'aigua, el soroll i els residus". Capella també ha expressat que "seguiran treballant per incrementar el nombre de ports que compleixin amb els requisits ambientals" per tal de rebre aquest distintiu.

Per la seva banda, Mascort ha destacat que l'aigua "té un paper fonamental" en l'adaptació al canvi climàtic i ha posat de manifest "la manera de treballar conjunta" per aconseguir la qualitat a les platges, destacant la feina dels ajuntaments.

Pel que fa a les banderes de les platges, 28 corresponen a la demarcació de Girona, 33 a Barcelona, 26 a Tarragona i 9 a les Terres de l'Ebre. I sobre els ports, n'hi ha 10 de la zona de Girona, 7 a la de Barcelona i 7 més a la de Tarragona i Terres de l’Ebre.

25 persones van morir ofegades l'any passat a les platges catalanes, 4 més que el 2021

25 persones van morir l'any passat ofegades a les platges catalanes, una xifra que supera en 4 persones l'enregistrada el 2021. La gran majoria de víctimes van ser homes de nacionalitat espanyola i de més de 70 anys. Les xifres les ha fet públiques Protecció Civil en un document en què crida a extremar la prudència a les platges davant un estiu que preveu d'afluència massiva de banyistes. A banda dels ofegaments a les platges també van morir 13 persones a piscines, 5 més que el 2021. Protecció Civil demana a la gent gran que prengui precaucions a les platges i als adults responsables de menors que en tinguin especial cura i vigilància a les piscines per evitar accidents i ofegaments.

En el cas de les platges, la majoria d'ofegaments mortals de l'estiu passat van tenir lloc a la Costa Brava (11); seguit de les comarques de Tarragona (8); Barcelona (5) i les Terres de l'Ebre (1).

Pel que fa al sexe, 21 eren homes i 4 dones. Un 76% tenien 60 anys o més (19 persones) i una era menor d'edat (15 anys). A més, el 44% de les persones ofegades eren estrangeres (11, 4 de les quals amb nacionalitat francesa i 3 romanesa).

Més de la meitat d'ofegaments mortals (13) es van produir mentre hi havia servei de vigilància i onejava la bandera verda; 4 amb vigilància i bandera groga; 3 durant el canvi de bandera groga a vermella; 3 en platges no vigilades, i 2 sense servei de vigilància en el moment de l'incident. La majoria d'ofegaments mortals es van produir el mes d'agost (11); seguit del juliol amb 8; el juny amb 5 i el setembre 1.

L'any 2021 hi va haver 21 ofegaments mortals, el 2020 en van ser 24, l'any 2019 en van ser 29, 18 el 2018 i 22 el 2017.