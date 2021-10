El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamat aquest dijous al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aprofiti el Consell Europeu d'aquest dijous i divendres per impulsar l'extradició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que "passeja per països europeus sense que el govern d'Espanya faci res i gairebé posant espelmes perquè no l'extradeixin". "Crec que Sánchez ha d'anar al Consell Europeu a dir que la justícia espanyola és independent, però que mereix el respecte de la resta de països, que és la tasca que vam fer nosaltres per il·legalitzar Batasuna", ha sentenciat.

Casado ha fet aquestes manifestacions des de Brussel·les abans de participar en la Cimera del Partit Popular Europeu que té lloc en paral·lel al Consell Europeu. El líder del PP ha afirmat que ell demanarà la resta de membres del PP Europeu suport a aquesta extradició, i ha reclamat a Sánchez que "expliqui la veritat" als ciutadans i admeti "que no té altre pla que mantenir-se al poder amb els seus socis radicals". Casado ha fet referència també a les manifestacions del líder abertzale Arnaldo Otegi, que va apuntar que Bildu busca l'excarceració de 200 etarres i si ha de votar els pressupostos de l'Estat ho farà. Segons el líder del PP és un fet "inacceptable" per part de Sánchez. Malgrat que el president espanyol ha negat rotundament cap acord sobre presos, Casado l'ha emplaçat a "trencar" amb Bildu perquè "la moderació, l'europeisme i la socialdemocràcia no és pactar amb partits que justifiquen l'assassinat de 850 innocents ni amb secessionistes que reneguen de la unitat europea ni amb comunistes ni populistes".

Casado també ha insistit a plantejar males perspectives per l'economia espanyola. Ha recordat que aquest dimecres el Fons Monetari Internacional (FMI) va fer "la correcció més gran a la baixa de tot el món desenvolupat a Espanya" i va deixar "pràcticament a la meitat" les previsions del govern espanyol. Les previsions de l'FMI retallen el creixement del PIB espanyol al 2021 del 6,4% que vaticinava a l'abril al 5,7%, però contrasten amb una millora de la previsió del 2022, on corregeix a l'alça les seves dades i passa del 4,7% a un 6,4%.Amb tot, Casado ha demanat a Sánchez que "digui la veritat" als espanyols i confirmi, entre altres, si pensa derogar la reforma laboral del PP tal com va anunciar al Congrés Federal del PSOE de València aquest cap de setmana. "Que ho digui, perquè a Brussel·les diu el contrari, que la mantindrà i que farà més flexible el mercat laboral". Casado també ha afirmat que Sánchez va contra direcció d'Europa quan planteja un augment dels impostos, i ha criticat que utilitzi els fons europeus per "comprar vots" dels joves amb el bo cultural, que servirà –ha dit- per "comprar còmics i videojocs".