Podem ha anunciat una querella contra la presidenta del Congrés dels Diputats, la socialista Meritxell Batet, per haver retirat la condició de diputat a Alberto Rodríguez per ordre del Tribunal Suprem. Podem acusa Batet de "prevaricació" i de prendre una decisió "de manera unilateral, contra el criteri dels lletrats de la cambra i de la Mesa del Congrés". També afirma que Batet "coneix la sentència" i "sap" que la inhabilitació és per ser escollit en unes pròximes eleccions durant 45 dies, "fet que en cap cas implica perdre l'escó". Fonts del partit han afirmat que la decisió que ha pres la presidenta del Congrés "cedint davant la vergonyosa pressió del Suprem i de l'extrema dreta fa un mal enorme a la democràcia i al país".

La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, ha afirmat a Twitter que Rodríguez va ser condemnat "tot i les proves que demostren que ell no va ser allà", i ha opinat que "l'objectiu era treure-li l'escó". A més ha afirmat: "El Suprem pressiona la Presidència del Congrés per retirar-li malgrat que ambdós saben que no és el que diu la sentència. Prevaricació".

Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño.



El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia.



Prevaricación. — Ione Belarra (@ionebelarra) 22 de octubre de 2021

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha reaccionat a aquesta piulada mostrant-hi un rebuig "absolut i rotund, si cap amb major intensitat i rotunditat que en altres ocasions" perquè "més enllà de generar una sospita inacceptable" pel que fa a la manera de procedir del Suprem, "arriben a atribuir la comissió d'un delicte als seus magistrats".

Comunicado de la Comisión Permanente en relación con la declaración publicada en redes sociales por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre los efectos de la sentencia condenatoria dictada contra el diputado del grupo parlamentario Unidas Podemos Alberto Rodríguez pic.twitter.com/9qHyAPVg5o — Poder Judicial (@PoderJudicialEs) 22 de octubre de 2021

A parer de l'òrgan de govern dels jutges, l'afirmació de la ministra "excedeix absolutament els límits del dret a la llibertat d'expressió", sobretot tenint en compte que qui fa les manifestacions és "un membre del Poder Executiu", fet que situa les relacions entre els dos poders de l'Estat "en un pla completament indesitjable".

Davant d'aquest fet, el CGPJ expressa un malestar "profund" i lamenta que "són ja diverses les ocasions" en què s'ha hagut de pronunciar en aquest sentit. L'acord de l'ens judicial ha estat aprovat amb els vots del president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, i dels vocals José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández i Juan Martínez Moya. Els vocals Álvaro Cuesta, Rafael Mozo i Pilar Sepúlveda han votat en contra.