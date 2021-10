El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, lamenta que la Unió Europea no hagi anat "més enllà" per fer front a l'augment del preu de l'energia. En la roda de premsa posterior a la reunió amb la resta de líders europeus a Brussel·les, Sánchez ha celebrat que al club comunitari s'estiguin "posant en marxa línies de treball" per fer front a la crisi energètica perquè és un "avenç", però ha lamentat que el "ritme" a Brussel·les és "diferent".

Els 27 no han acordat cap mesura concreta en aquesta cimera sobre la crisi energètica malgrat haver-ne debatut durant cinc hores. Els líders s'han limitat a demanar Brussel·les analitzar "alguns comportaments" dels mercats de gas i elèctric, així com l'especulació en el sistema de comerç de CO2.

"Som 27 i els temps són diferents", ha dit Sánchez tot defensant que hi ha països que "no tenen tan clar" que s'hagi "d'actuar" en el mercat elèctric. Els líders europeus tornaran a debatre sobre l'augment del preu de l'energia en la cimera del desembre.