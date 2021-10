La Comunitat de Madrid flexibilitza a partir d'avui l'ús de les mascaretes als patis de les escoles per decisió de l'Executiu d'Isabel Díaz Ayuso. Aquesta mesura, que serà aplicable sempre que es mantingui el metre i mig de distància entre alumnes, ha precipitat que el Consell Interterritorial de Salut i les comunitats revisin la seva norma aquesta setmana.

La Comunitat de Madrid va anticipar la setmana passada el debat sobre l'ús de les màscares al pati quan la seva presidenta va anunciar que s'eliminava l'obligatorietat. Aquesta qüestió va haver de ser matisada pel conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, qui va aclarir que estaria en vigor sempre que es pugui mantenir una distància de seguretat d’1,5 metres, seguint amb la línia de la normativa estatal.

Ja és oficial

La normativa ja ha sigut publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid, per la qual cosa avui entra en vigor. Aquesta estableix que en centres d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional i activitats extraescolars (com a idiomes o dansa), no serà obligatòria en els períodes d'esbarjo que es realitzin a l'aire lliure, sempre que es respecti aquesta distància de seguretat interpersonal.

Després de l'anunci d'Ayuso el dijous, la ponència d'alertes, composta per experts i tècnics en epidemiologia, va començar a estudiar la situació de contagis per covid-19 a les escoles a fi que Sanitat i comunitats autònomes puguin revisar aquest dimecres les mesures als centres educatius, principalment les relatives a flexibilitzar les mascaretes en espais com l'esbarjo.

Així, el plantejament de Madrid ha obert la porta al fet que aquesta mesura s'acabi estenent al conjunt d'Espanya pròximament, encara que en algunes comunitats la mesura es veu amb recel, atès que la incidència en nens menors d'11 anys, en no estar vacunats, continua sent la més alta d'Espanya (55,5 casos per cada 100.000 a 14 dies) i repunta des de l'última setmana en diverses comunitats.

Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, el País Basc (111,6), Navarra (106,4), Balears (85,6) i Aragó (71,4) són els territoris amb la major incidència de contagis en nens, mentre que en la Comunitat de Madrid és de 69,4, després d'un lleu augment de 4 punts en l'última setmana.

Si finalment aquest dimecres s'opta per la seva eliminació en els esbarjos, es farà de manera conjunta després d'un acord entre Sanitat i les comunitats autònomes, que podrien acabar adoptant la mateixa fórmula que la Comunitat de Madrid.

L'anunci d'Ayuso el dijous passat va provocar el retret del Ministeri de Sanitat per anunciar la mesura sense consensuar-la prèviament en els òrgans pertinents, mentre que el divendres es va conèixer que els experts de la ponència d'alertes estaven ja estudiant la situació de contagis per covid-19 en els col·legis a fi de revisar les mesures.