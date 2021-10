PSOE i Podem proven a aquesta hora de reconduir les relacions de la coalició en una reunió a un dels edificis annexos del Congrés dels Diputats que ha començat a dos quarts de vuit de vespre. La reunió sol·licitada via twitter per la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, servirà per posar sobre la taula les diferències entre les dues formacions pel lideratge de la negociació de la reforma laboral i també per l'expulsió del diputat de Podem Alberto Rodríguez per part de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.

Yolanda Díaz, que no assisteix a la trobada, ha admès que la coalició travessa un mal moment, tot i que des del PSOE el portaveu Felipe Sicilia ha relativitzat les diferències i han apuntat que es tracta d'una reunió "normal". De fons les diferències de criteri entre Podem, que parla de 'derogar' la reforma laboral, i de Calviño, que aposta per una "actualització" de la norma. Per part de Podem hi assisteixen la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, el portaveu al Congrés, Pablo Echenique, el cap de gabinet de la vicepresidenta segona, Josep Vendrell, i el secretari d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez. No hi és present la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. Per part de PSOE hi ha assistit el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, i el portaveu al Congrés, Héctor Gómez.

La reunió es produeix després que divendres Ione Belarra sol·licités via Twitter la convocatòria del mecanisme de coordinació dels dos partits del govern de coalició. Era la reacció a un mail de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, on anunciava que assumia la coordinació de les negociacions de la reforma laboral que fins aleshores estaven en mans de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. Des de divendres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat en diverses ocasions el seu suport a Calviño. Segons Sánchez, la reforma laboral afecta els ministeris d'Economia, Treball, Hisenda, Educació i Inclusió, i per tant van més enllà de les atribucions d'una sola cartera i han de quedar sota la tutela de la cap de l'àrea econòmica del Govern, Nadia Calviño.

La relació es va tensar també per la decisió de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, de retirar l'acta al diputat Alberto Rodríguez, condemnat pel suprem a inhabilitació per a l'exercici del sufragi passiu. Batet va actuar contra el criteri dels serveis jurídics de la cambra, que apostaven per mantenir Rodríguez com a diputat, i Podem li ha demanat aquest dilluns la dimissió.