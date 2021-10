El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciat en una entrevista a la Cadena COPE que la seva formació presenta aquest dimarts una esmena a la totalitat contra els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2021. Segons Casado, els pressupostos "neixen morts" i les previsions macroeconòmiques "són paper mullat". "Ho ha dit el Banc d'Espanya, ho ha dit l'Autoritat Fiscal Independent (AIREF), ho ha dit l'FMI, i per tant cal dir que no es poden fer aquests pressupostos", perquè "amb un milió de famílies fent les cues de la fam aquest govern es dedica a comprar vots als independentistes o fins i tot a fer política penitenciària de cara als de Bildu".

També ha acusat el govern de Sánchez de "comprar" vots dels joves a través del bo cultural de 400 euros per a llibres, teatre o cinema. "Fregeixen a impostos els seus pares i donen un xec als fills perquè comprin videojocs", ha dit.

Casado ha afirmat que independentment de quin sector del govern espanyol s'imposa en la confecció de la reforma laboral, "perdran els espanyols". Ha retret a Sánchez que "menteixi aquí i a Brussel·les, perquè mentre diu a Espanya que derogarà la reforma" emet missatges contraris a Brussel·les.

El líder del PP també ha avançat que aquest dimarts la seva formació impulsarà una reprovació de la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, per haver acusat el jutge Marchena de prevaricar en el cas que ha derivat en l'expulsió del diputat de Podem Alberto Rodríguez. "Aquí no hi ha un govern, aquí hi ha dos governs", ha dit.