El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha anunciat aquest dijous que prepara un reial decret per prohibir la publicitat dirigida als menors de 16 anys d'aliments i begudes no saludables. Garzón ha explicat que el ministeri vol combatre l'obesitat i el sobrepès infantil passant de l'autoregulació en el camp publicitari a una regulació directa.

Consum segueix el criteri de l'OMS de perfils nutricionals i inclou en la prohibició productes de confiteria de xocolata i sucre; barretes energètiques i cobertures dolces i postres; pastissos, galetes dolces i altres productes de pastisseria; i sucs, begudes energètiques i gelats. La normativa afectarà la televisió, la ràdio, mitjans impresos i el cine però també webs, apps i xarxes socials.

En roda de premsa des de Barcelona, Garzón ha avançat que a la televisió hi haurà un horari de "protecció reforçada" durant el qual no es podrà emetre cap mena d'anunci d'aquests aliments i begudes. Tampoc es permetrà la publicitat abans, durant o després de programes infantils, en canals infantils, aplicacions mòbils dissenyades per a menors de 16 anys ni en sales de cinema si les pel·lícules estan classificades per a 16 anys o inferior.

En els mitjans impresos, no es permetran els anuncis si són impressions dirigides a lectors menors de 16 o bé en seccions de mitjans generalistes pensades per a un lector juvenil. No ha concretat, però, per exemple, com es regularà la publicitat a les xarxes socials, un dels espais que el ministeri creu que pot tenir més influència en la població més jove.

Des del 2005, a l'Estat hi ha un sistema d'autoregulació de la publicitat d'aliments i begudes dirigida a menors, el codi PAOS. Aquest sistema, però, ha indicat Garzón, és un instrument "insuficient" per combatre l'obesitat i el sobrepès infantil. Segons el ministre, es tracta d'un problema "greu" de salut pública perquè els nivells estan "extraordinàriament alts".

Reduir el sobrepès

Garzón s'ha referit a les dades que recull l'estudi ALADINO 2019, segons el qual un 40,6% dels infants entre 6 i 9 anys tenen excés de pes, dels quals un 23,3% està en nivells de sobrepès i el 17,3% pateix obesitat. Per això, ha justificat, el govern espanyol té el "deure" de reduir els nivells amb polítiques públiques i fer un pas més enllà per assimilar la normativa espanyola a la de països com el Regne Unit, Portugal o Noruega i regular-la de forma directa.

"El diagnòstic ens ha portat a substituir l'autoregulació per regular de manera directa la publicitat dirigida al públic infantil", ha afirmat Garzón. La previsió que fa el ministre és que el decret estigui llest l'any que ve, "com més aviat millor", ja que la feina ja està feta.

Anuncis d'aliments i begudes no permesos

La base de la regulació que s'està preparant són els perfils i criteris nutricionals marcats per l'OMS. Així, s'estableixen cinc categories de grups d'aliments que tindran prohibit emetre i publicar anuncis dirigits a menors de 16 anys.

El primer és el de productes de confiteria de xocolata i sucre, barretes energètiques i cobertures dolces i postres. El segon grup inclou pastissos, galetes dolces i altres productes de pastisseria. Les altres tres categories són: sucs, begudes energètiques i gelats. Cap d'aquests aliments podrà anunciar-se a menors independentment del contingut de nutrients.

La regulació no s'acaba aquí, però. Per la resta de productes s'establirà un límit de contingut en nutrients per cada 100 grams. En aquest sentit, es podran anuncia sempre que les grasses totals i saturades, el sucre i els nivells de sal es mantinguin per sota dels límits establerts per a cada producte.

El ministre de Consum ha explicat que qui controlarà el compliment de la normativa seria la Comissió Nacionals dels Mercats i la Competència (CNMC), que té entre les seves funcions supervisar el correcte funcionament del mercat audiovisual.

Barcelona regula la publicitat a l'espai públic

El ministre de Consum ha fet l'anunci des de l'Ajuntament de Barcelona al costat d'Ada Colau, amb qui han compartit la preocupació pels nivells d'obesitat i sobrepès infantil. Per la seva banda, Colau ha aplaudit les intencions del govern espanyol amb aquest reial decret i ha anunciat que el consistori regularà, mitjançant dues instruccions municipals. La primera regularà la presència de publicitat d'aliments i begudes perjudicials per a la salut en l'espai públic, com ara marquesines, banderoles i lones.

La segona instrucció reforçarà la presència de productes saludables en els serveis d'alimentació presents en equipaments públics, com els serveis de càtering de menjadors socials o els productes en les màquines expenedores. Les dues instruccions s'aprovaran les pròximes setmanes. "Reforçarem les clàusules de la contractació i a nivell de publicitat reforçarem el plantejament fet pel ministeri. És un canvi de paradigma en el qual hem de seguir treballant", ha dit Colau.