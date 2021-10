L'Audiència Nacional (AN) ha condemnat l'extresorer del PP Luis Bárcenas a dos anys de presó per pagar més d'un milió d'euros en B per les obres de reforma de la seu dels populars al carrer Gènova de Madrid.

En una sentència de 454 pàgines feta pública aquest dijous, el tribunal conclou que part del pagament a l'empresa Unifica, contractada per fer les obres, es va fer "al marge de la facturació i la comptabilitat oficial i no declarats a la Hisenda pública". L'AN també condemna el PP com a responsable civil subsidiari del delicte de Bárcenas, ja que no consta que el partit fes un "control adequat" de la seva gestió, a pagar una indemnització de 123.669 euros per la defraudació d'Unifica de l'impost de societats de 2007.