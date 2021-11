El president del Govern, Pedro Sánchez, ha mantingut aquest dimarts una reunió amb les vicepresidentes Nadia Calviño i Yolanda Díaz en la qual l'Executiu ha acordat "la derogació" de la reforma laboral "en els termes de l'acord de coalició i el Pla de Recuperació enviat a la Comissió Europea". Sánchez havia convocat aquest dimarts a Calviño i Díaz, al costat d'altres membres del gabinet, per intentar aconseguir una posició comuna sobre la negociació de la reforma laboral després de diverses setmanes de tensió entre els dos socis del Govern de coalició, PSOE i Unides Podem, sobre l'abast d'aquesta reforma.

Segons ha informat l'Executiu, la reunió mantinguda aquest migdia al Palau de la Moncloa s'ha celebrat en un "clima positiu i una actitud constructiva", i en ella s'ha constatat que la temporalitat i la precarietat són, al costat de la desocupació, les principals anomalies del mercat laboral espanyol, anomalies que estan decidits a deixar "enrere".

"Sobre la base del treball realitzat amb els agents socials fins al moment, el Govern busca, a través del diàleg social, un acord amb totes les parts just i equilibrat", afegeix el comunicat, que insisteix que el Govern complirà "amb la paraula donada". En aquest objectiu, el Govern aposta per una legislació laboral "moderna" que revisi els "desequilibris" de la reforma de 2012 i "deixi enrere" els problemes estructurals del mercat de treball en la senda d'altres modificacions que ja s'han materialitzat, com els reglaments d'igualtat, els ERTO, la Llei Rider o el Teletreball.

"És imprescindible disposar d'eines equilibrades en la negociació col·lectiva i al mateix temps, establir condicions clares per a la subcontractació", subratlla el Govern, que també recorda el compromís de l'acord establert amb la Comissió Europea en el Component 23 del Pla de Recuperació.