Un informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) insta Espanya a augmentar la despesa sanitària pública i a ampliar la cobertura de l'atenció dental, òptica i auditiva. L'estudi, fet per diversos experts de l'Estat i publicat aquest dijous, també recomana reduir les llistes d'espera en atenció especialitzada, així com eliminar "obstacles administratius" a migrants, especialment als no regularitzats, perquè "puguin tenir accés als serveis sanitaris als quals tenen dret". D'altra banda, l'informe insta a millorar el disseny dels copagaments per "protegir" les persones més vulnerables. Per exemple, els experts aposten per posar un límit als copagaments segons els ingressos.

"Aquestes accions contribuiran a fer que la cobertura sigui més resilient", diu l'estudi, que apunta que aquestes mesures també "garanteixen que les persones no perden la cobertura quan el seu nivell de vida o salut disminueix" i "garanteix el dret a una millor protecció quan es troben en situacions difícils".

L'informe, que analitza la protecció financera dels ciutadans en matèria de salut, apunta que els ciutadans de l'Estat són dels que menys dificultats financeres tenen d'Europa per accedir a productes i serveis sanitaris. Amb tot, els experts assenyalen que una part "relativament alta" de la població diu tenir "necessitats insatisfetes d'atenció dental", així com d'accés a medicaments. Segons dades de l'OMS, el 2019 el 0,8% de les llars de l'Estat es van empobrir a conseqüència de pagaments sanitaris. Aquesta xifra se situava en el 0,2% el 2006.