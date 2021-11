Els preus de la llum tornen a pujar a Catalunya, igual que a la resta del territori, després d’un cap de setmana marcat per les baixades. Aquest dilluns, el preu en el mercat majorista pujarà un 27,51% i se situarà en els 167,67 euros el megavat hora (MWh). En qualsevol cas, el preu de la llum continua, després d'onze dies consecutius, per sota dels 200 euros, després que a l'octubre se superés aquest llindar durant 15 dies seguits (del 14 al 28), segons dades d'OMIE.

Independentment d'això, la llum encara es troba en uns nivells estratosfèrics. En concret, just fa un any el preu era de 34,64 euros/MWh, per la qual cosa el preu ha incrementat un 383,98% en dotze mesos, és a dir, ara la llum és gairebé cinc vegades més cara. En comparació als preus de fa una setmana, el d'aquest dilluns duplicarà el registrat el dilluns passat quan es va situar en els 91,2 euros/MWh.

Els pics

Segons dades de l'OMIE, el preu més alt aquest dilluns es donarà entre les 20.00 i les 21.00 hores, quan aconseguirà els 203,71 euros/MWh, mentre que el més baix es registrarà entre les 04.00 hores i les 05.00 hores, quan la llum costarà 139,36 euros/MWh.

Preus alts fins al 2020

La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va assenyalar aquest divendres que "no és descartable" que encara es registrin preus alts del gas en els mercats internacionals "fins al 2022", i que això, per tant, continuï tenint la factura de la llum seguirà encarint-se a Espanya.

"El que estem vivint és conseqüència de la volatilitat del preu del gas en els mercats internacionals", va considerar la ministra, que també va avançar que una vegada que s'ha reduït "en gairebé un 60% la càrrega fiscal i més d'un 90% els costos fixos" de la factura, "els costos mitjans de la factura de les llars a Espanya es mantindran al voltant del que van pagar en 2018 a la fi d'any".