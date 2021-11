El Jutjat Penal 28 de Madrid d'executòria penal ha concedit a l'expresident de Bankinter Jaime Botín el benefici de suspensió de la pena de tres anys de presó que el Suprem havia confirmat per contraban d'obres d'art per haver tret de l'Estat el quadre de Picasso 'Cap d'una dona jove" sense el permís preceptiu del Ministeri de Cultura. Els jutges li concedeixen la suspensió de la condemna de presó per "la malaltia greu que pateix" de caràcter "incurable", segons recull la resolució. Botín ja va pagar la multa de 91,7 milions d'euros que acompanyava la pena de presó. La decisió té efecte immediat, malgrat que encara pot ser recorreguda.

L'exbanquer pretenia subhastar el quadre a Londres malgrat que el 2012 el Ministeri de Cultura ja li havia denegat el permís. El 2015 les autoritats franceses van trobar l'obra a bord d'un veler britànic fondejat a Córcega, i Botín va dir que el quadre no era seu, sinó d'una empresa privada.