La Comissió Europea i el govern espanyol han signat el document tècnic amb el qual acorden la supervisió del compliment de les mesures pactades per rebre el primer desemborsament dels fons europeus, de 10.000 milions d'euros. L'escrit inclou reformes i inversions el compliment de les quals condicionaran que Espanya rebi els fons. Entre les reformes, el document inclou "l'extensió" del període de càlcul de les pensions amb l'horitzó temporal del quart trimestre de 2022.

Fonts del Ministeri de Seguretat Social remarquen que el plantejament del govern espanyol és el del component 30 que es va remetre a Brussel·les i que parla "d'adequar a la realitat actual de les carreres professionals el període de còmput per al càlcul de la base reguladora de la pensió de jubilació, contemplant la possibilitat d'elecció dels anys a integrar en la base reguladora en les carreres més llargues, juntament amb la revisió del procediment d'integració de llacunes en la carrera professional". Les mateixes fonts indiquen que la mesura d'extensió del còmput "pot tenir efectes negatius" i que, per això, "és important complementar-la amb mesures que modulen els seus efectes com la possibilitat d'elecció d'anys o la millora del sistema d'integració de llacunes en la cotització".

Polèmica Iglesias - Escrivá

El període de còmput per calcular la pensió d’un treballador, que era fins a la passada dècada els 15 últims anys de la seva carrera laboral, ja va ser allargat com a conseqüència de la reforma de pensions del 2011, que va establir el seu augment progressiu fins a arribar als 25 anys el 2022 (el 2021, el període de còmput se situava en els 24 anys). A finals de l’any passat, una proposta del ministre d’Inclusió per augmentar encara més aquell període, de 25 a 35 anys (proposta que José Luis Escrivá sempre va rebutjar haver formulat, tot i que sí que la va presentar al Govern), va generar un agre intercanvi de retrets entre Escrivá i el llavors vicepresident Pablo Iglesias, inclosa una entrevista radiofònica en la qual el responsable de pensions carregava amb duresa contra els que fan «narratives de confrontació» (una menció clara, tot i que no explícita, al seu company de gabinet).

Finalment, el PRTR que el Govern va remetre a Brussel·les no incloïa una proposta de pujada del període de còmput (una cosa que Iglesias va celebrar com una victòria), però sí que apunta en aquesta direcció: en el Component 30, que és la part del pla del Govern dedicada a les pensions, es diu que aquesta mesura «augmenta el caràcter contributiu del sistema», i es justifica una possible adopció al·legant que aquesta mesura buscaria reforçar «la progressivitat i el caràcter contributiu del sistema fent que la pensió de jubilació reflecteixi en gran mesura la vida laboral del treballador».

Ara, l’Operational Agreement remarca que aquesta pujada ha de donar-se, sí o sí: de fet, fixa un calendari pel qual l’avantprojecte de llei haurà d’estar aprovat pel Consell de Ministres abans del 30 de juny de l’any que ve, i la norma haurà d’estar en marxa abans del final del 2022.

"Modernització" del mercat laboral

El document subscrit també parla de "modernització" de diversos aspectes del mercat laboral, com la negociació col·lectiva o la subcontractació a través d'una "esmena" a l'Estatut dels Treballadors. Per a tots dos punts, el text parla de fer-ho "respectant el diàleg social" amb una aproximació que "equilibri la necessitat de flexibilitat i seguretat al mercat laboral".

El text de més de 300 pàgines també recull altres compromisos com l'entrada en marxa de les recomanacions del comitè d'experts per a la reforma fiscal el primer trimestre de 2023 o del nou sistema de cotització d'autònoms el segon trimestre de 2022.

Segons ha informat aquest dimecres a la tarda el Ministeri d'Hisenda, l'Estat espanyol és el primer país de la Unió Europea a consensuar aquest document amb Brussel·les. L'han signat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i el comissari europeu d'Economia, Paolo Gentiloni.