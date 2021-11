El president del govern central, Pedro Sánchez, ha tornat a assegurar que a finals del 2021 els preus de l'energia s'assimilaran als del 2018. "És un objectiu que complirem", ha sentenciat durant la seva compareixença al Congrés per informar de la cimera UE-Balcans Occidentals i del Consell Europeu dels dies 21 i 22 d'octubre del 2021. Segons el president espanyol, l'Estat viu una recuperació "robusta", "ràpida" i "justa" gràcies a les actuacions del seu executiu, que contràriament a les del govern de Mariano Rajoy ha apostat per rescatar "empreses i llocs de treball", i no "bancs". Avui, segons Sánchez, "Espanya va millor" i "aquest Nadal serà millor que l'anterior".

Segons Sánchez, a l'Estat "l'evolució de la pandèmia és positiva respecte als països de l'entorn, amb una incidència molt inferior i amb més esperança respecte a l'hivern anterior". Un "èxit de país" fruit d'uns llindars de vacunació "molt per sobre de països com França, Alemanya i els Estats Units".

El president espanyol ha destacat el "valor de la unitat amb els agents socials", la "cogovernança" i les actuacions del govern espanyol per anar de la mà dels socis europeus, perquè "Espanya ha estat a la gènesi dels fons europeus"."Els fons europeus modernitzaran Espanya" i "amb o sense ajuda de la bancada de la dreta Espanya tirarà endavant amb receptes radicalment diferents de les dels que només saben posar bastons a les rodes quan estan a l'oposició".

Energies netes

Sánchez també ha abordat el preu de l'energia. Segons ha afirmat, els increments no són "en absolut" atribuïbles a les energies netes, que "no són el problema, sinó la solució a la crisi energètica"."Les causes reals de l'augment del preu de l'energia són externes al comportament d'Espanya i de cap país de la UE, i per tant cal una resposta conjunta a escala Europea", ha dit abans de defensar un canvi de "disseny de mercat".

"Pot ser que els pròxims mesos els preus majoristes caiguin fortament, però no volem que es torni a repetir cap crisi semblant al futur", ha dit. En aquest marc, ha insistit en la seva promesa que el preu de finals del 2021 serà similar –un cop desmuntada la inflació- a la del 2018. "Jo els avanço que és un objectiu que complirem", ha sentenciat. "Aquesta etapa de volatilitat passarà i Espanya tornarà a tenir preus baixos".