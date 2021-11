El govern central veu possible evitar la vaga del transport abans de Nadal. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha afirmat aquest dijous que veu "marge" per aturar la vaga convocada per la patronal del transport, el Comitè Nacional del Transport, pels dies 20, 21 i 22 de desembre, just abans de Nadal. En un esmorzar informatiu a Madrid, Sánchez ha afirmat que el seu govern és conscient que aquest "és un sector fonamental per a l'economia espanyola i per a la recuperació que ha tingut un paper decisiu durant la pandèmia assegurant els subministraments". "Encara tenim temps per poder assolir acords" i "estic convençuda que amb diàleg aconseguirem superar aquesta crisi i evitarem aquesta vaga", ha dit.

Sánchez ha afirmat que el seu govern és "conscient" de la "importància" del sector del transport, "de les dificultats que estan assumint", "del fet que l'encariment de preu dels combustibles suposa una càrrega més", i de la relació "complicada" que hi ha "entre transportistes i carregadors", que "parteix d'unes circumstàncies que potser són lesives per al sector del transport".

Ha apuntat que el seu Ministeri porta "temps" dialogant amb els transportistes i fa unes setmanes la secretària general de Transports i la secretària d'Estat "es van reunir amb ells per plantejar mesures que ajudessin a resoldre les seves reivindicacions". En tot cas ha apuntat que moltes de les reivindicacions dels transportistes "excedeixen l'àmbit del Ministeri i s'emmarquen en les relacions privades entre carregadors i transportistes". Amb tot ha reiterat la "disposició total i absoluta a seguir parlant" i que el Ministeri sigui "un agent mediador a poder resoldre aquestes controvèrsies i que puguem facilitar les condicions que sí que depenen de nosaltres".