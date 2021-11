ERC ha afirmat que el govern espanyol "no està actuant a l'altura del moment" en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat de 2022 i ha avisat que amb el que han parlat fins ara encara "no n'hi prou per guanyar-se els vots" dels republicans. Tanmateix, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha garantit que les quotes per al català en la llei audiovisual "hi seran". "Ja hi ha les converses, s'està treballant per concretar aquest compromís que passarà" i que "s'està acabant d'ajustar", ha explicat Vilalta, que ha esperat poder donar més detalls "en els pròxims dies". Però en paral·lel a aquesta demanda, ERC també ha defensat aquest divendres en roda de premsa una sèrie d'esmenes conjuntes amb EH Bildu.

Entre les exigències dels republicans i del partit de l'esquerra abertzale destaca la petició del "traspàs i museïtzació" de la comissaria de la Policia Nacional de la Via Laietana de Barcelona així com l'aplicació d'un tipus superreduït d'IVA del 4% als productes d'higiene femenina.Una altra petició és que als Mossos d'Esquadra se'ls apliqui el mateix règim de jubilació anticipada que als agents de la Policia Nacional i es doti un fons de compensació per a les víctimes de l'amiant.La diputada d'ERC al Congrés Carolina Telechea ha explicat les peticions compartides amb EH Bildu, amb qui els republicans comparteixen "línies clares estratègiques". EH Bildu també ha presentat aquestes esmenes conjuntes en una roda de premsa simultània des del País Basc.

Vilalta ha assegurat que tant ERC com EH Bildu tenen voluntat de "ser útils" i tenen "voluntat negociadora" perquè assumeixen la "responsabilitat del moment", en un context de crisi pel coronavirus. Tot i això, la portaveu ha lamentat que "no ajuda" que l'executiu de Pedro Sánchez "faci el joc" a la dreta amb episodis com l'elecció dels nous membres del Tribunal Constitucional (TC).La portaveu dels republicans ha argumentat que la coalició de PSOE i Unides Podem hauria de "demostrar amb fets" que és progressista i ha defensat que ERC i EH Bildu volen aprofitar "l'escenari d'oportunitat" que implica el fet que necessiti els seus vots per "aconseguir millores substancials" en els comptes públics.