ERC, JxCat, PDeCAT, la CUP, EH Bildu i el BNG han registrat al Congrés esmenes conjuntes al projecte de llei de memòria democràtica. Els partits independentistes han consensuat cinc texts que proposen suprimir el títol de Rei i els privilegis que en deriven, ja que "va ser atorgat per un règim il·legal". La monarquia "va ser institucionalitzada per Franco sense que se sotmetés a un referèndum perquè els ciutadans poguessin escollir la forma d'Estat", argumenten. Una altra proposta és modificar la llei d'amnistia de 1977 per evitar que es continuï "perpetuant la impunitat sobre els crims del franquisme i de lesa humanitat".

Els grups plantegen que es pugui investigar, jutjar i condemnar "les persones responsables d'haver comès delicte de genocidi, lesa humanitat, delictes de guerra i altres greus violacions de drets humans" i recorden que les víctimes han hagut de recórrer a la justícia d'altres països.

A més, una de les esmenes demana que es torni la titularitat de les dependències de la prefectura de la Policia Nacional de la Via Laietana de Barcelona a la Generalitat per museïtzar l'edifici i convertir-lo en un centre de memòria democràtica.

ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, EH Bildu i BNG també reclamen que es reconegui la persecució cultural i lingüística que van patir el català, el gallec i l'euskera durant el franquisme. "L'Estat ha de reconèixer i reparar el dany causat a la cultura per motius polítics durant el règim", defensen. Un altre element que volen incorporar al projecte de llei del govern espanyol és establir un mecanisme per al reconeixement i reparació de l'incautament de béns i patrimoni dels ateneus i associacions culturals i altres personalitats jurídiques.