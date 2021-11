El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del govern central, José Luís Escrivá, ha pactat amb els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, un augment de les cotitzacions del 0,6% per poder garantir les pensions. Segons una nota del Ministeri, el pacte per al nou Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (EMI), que substitueix el Factor de Sostenibilitat vigent des del 2013 i que no compta amb el vistiplau de la patronal, suposarà augmentar les cotitzacions un 0,6%. Per als treballadors l'augment serà del 0,2%, mentre que els empresaris hauran d'assumir el 0,43% restant. El Ministeri subratlla que l'EMI serà d'aplicació "contingent i temporal".

El govern espanyol subratlla que aquest nou mecanisme combina diversos elements que "permeten repartir d'un mode equilibrat" entre generacions "l'esforç per reforçar el sistema", un fet que, segons l'executiu estatal, evita "les retallades en la pensió inicial que suposava el Factor de Sostenibilitat, especialment entre els més joves".

Les claus

El govern apunta que el MEI tindrà dos components, el primer dels quals la reactivació dels Fons de Reserva de la Seguretat Social a través d'una "aportació finalista" entre el 2022 i el 2032. Serà aquí on s'incrementarà un 0,6% les cotitzacions per contingències comunes, percentatge repartit entre l'empresa i el treballador "amb la mateixa distribució que en les cotitzacions socials".

Aquesta aportació, afirma el Ministeri, actuarà com a "vàlvula de seguretat" del sistema a partir del 2033, en cas que hi hagi un desviament de la previsió de despesa en pensions per al 2050. En cas que no hi hagués una desviació de la senda de despesa prevista, no s'aplicarà cap mesura i es plantejarà fer servir els recursos del fons de reserva per "reduir les cotitzacions socials o millorar la quantia de les pensions".

Finalment, el Ministeri apunta que si a partir del 2033 es detectés als Informes d'Envelliment de la Comissió Europea una desviació de la previsió de despesa en pensions a 2050 amb relació a l'informe del 2024 (que es farà servir com a referència), s'utilitzarà el fons, amb un límit de disposició anual del 0,2% del Producte Interior Brut (PIB). Si la disposició dels actius del fons de reserva no fos suficient, el govern indica que negociarà amb els interlocutors socials una proposta que "de forma equilibrada" serveixi o per reduir el percentatge de despesa en pensions en termes de PIB o per incrementar el tipus de cotització o altres fórmules alternatives per augmentar els ingressos.