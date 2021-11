El referèndum, la cohesió social, les divergències estratègiques del sobiranisme, la taula de diàleg i la fi de la repressió són algunes de les qüestions que analitza el cicle 'Catalunya-Espanya: del conflicte al diàleg polític?' que ha engegat motors aquest dimarts al Centre Blanquerna de Madrid amb la presentació del llibre homònim. L'exvicepresident del govern espanyol Pablo Iglesias i el professor de Filosofia del Dret i exsecretari d'Estat de Cultura José M. Lassalle –coautors del llibre al costat d'una cinquantena de veus- han participat en aquesta primera jornada on han coincidit en el fet que "hi ha una oportunitat històrica" per a un diàleg que, segons Iglesias, té la clau de l'èxit en l'assoliment de "sobiranies compartides".

Lasalle ha apuntat que l'Estat ha d'establir un marc de gestió de la diversitat que parteixi de la troballa de marcs de col·laboració. Una pretensió "complexa" que té una oportunitat ara, quan "s'obre un escenari" amb una "oportunitat del diàleg". En tot cas ha advertit que aquest diàleg ha de partir d'una "lleialtat institucional" perquè "si no el diàleg no portarà enlloc". Calen, ha dit, "processos d'autocrítica per part de la societat catalana i la Generalitat" i també per part de l'Estat, que "no ha de tenir por de plantejar una possible reforma constitucional".

Iglesias, per la seva banda, ha recordat que "hi ha una oportunitat històrica" per abordar el conflicte català, però ha recordat també que el "diàleg" és una manera com s'estableix una "correlació de forces", i "en política ningú dialoga amb qui no té força". Segons l'exvicepresident, l'escenari polític actual a Espanya porta només a dos escenaris: un govern del PP i Vox amb una involució social i territorial, o una entesa entre el PSOE i altres forces que l'obliguen a redefinir els equilibris territorials a Espanya.

En aquest marc, Iglesias ha recordat a l'independentisme que "és molt difícil derrotar un Estat" amb una confrontació directa, com ho demostra, ha dit, la "politització descarada d'alguns jutges o el discurs del rei del 3 d'octubre". Segons Iglesias, si la taula de diàleg té alguna oportunitat d'èxit és en l'eix de les "sobiranies compartides" per fer passos cap a un model federal que ha de permetre esquivar l'empat infinit.

En tot cas, Iglesias ha advertit que les forces sobiranistes han de trobar elements que els permetin negociar de forma coordinada, i ha recordat a l'Estat que no hi pot haver una resolució del conflicte sense la participació d'una part important de l'independentisme, en referència a Junts.

Els detalls del cicle

El cicle celebrarà deu sessions de taules rodones i seminaris amb participació de veus del món acadèmic i polític. El director de l'Institut Ramon Llull Pere Almeda ha obert el cicle moderant una taula rodona per analitzar el llibre 'Catalunya-Espanya: del conflicte al diàleg polític?', que conté les reflexions d'una seixantena d'autors sobre el conflicte polític, i una taula rodona amb l'editor i els seus coordinadors.

Hi ha intervingut els professors de Ciència Política Jordi Muñoz, Gemma Ubasart, Ignacio Molina i Mario Zubiaga. Muñoz ha ofert una primera aproximació al fons del cicle. "El procés no va ser una al·lucinació col·lectiva que va durar uns anys, sinó una fase més del conflicte secular entre Catalunya i Espanya", ha dit Muñoz.La delegada del Govern a Madrid, Ester Capella, ha presentat l'acte recordant que els governs català i espanyol han obert un procés de diàleg que ha de deixar enrere la fase de "repressió" i que obre noves vies per a la resolució del conflicte. "El nou escenari requereix que uns i altres tinguem coratge i altesa de mires per seure, parlar, negociar i acordar", ha dit, perquè "la solució només arribarà si es posa punt final a la repressió i si totes les opcions tenen l'oportunitat de ser igualment realitzables".

Les pròximes sessions del cicle aborden el paper de les institucions europees en el conflicte, les perspectives feministes, l'autodeterminació com a punt de trobada a Espanya, la desobediència civil i l'escenari unilateral, la reforma federal, les conseqüències d'un escenari hipotètic d'èxit de la negociació o el contrari, de l'escenari de no acord.

Les últimes sessions seran sobre els fracassos i èxits de la negociació política des d'una perspectiva comparada i una avaluació de com ha avançat a l'Estat espanyol la negociació de la taula de diàleg.