El govern de la Comunitat de Madrid estudia tornar a fer cribratges massius abans de les reunions familiars de Nadal i demanarà ajuda a les empreses perquè testegin el seu personal abans dels àpats que se celebren en aquestes dates. Així ho ha comentat la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista a Antena 3, recollida per Europa Press, on ha posat èmfasi en la necessitat de cara a Nadal «de tornar als tests, perquè és veritat que cal evitar que algú que està contagiant estigui en reunions amb els altres».

La dirigent madrilenya ha posat el focus en què «el 80% dels que s’estan contagiant no estan vacunats i dins d’aquests contagis, el 80% que no està vacunat emmalalteix molt o mor». Així, ha remarcat que «la vacuna és la solució sempre». «Veurem si fem cribratges massius per part de la Comunitat perquè abans de les reunions familiars, sobretot quan hi participa gent gran, sapiguem que estem protegits», ha dit.

D’altra banda, ha revelat que des de la Conselleria de Sanitat s’estan estudiant els beneficis de vacunar els nens a partir dels 5 anys, però ha incidit que és una decisió que competeix al Ministeri de Sanitat amb l’Agència Europea del Medicament.