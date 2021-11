El govern central i ERC han tancat un acord per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2022, segons confirmen fonts del Palau de la Moncloa. El pacte dels republicans amb l'executiu de Pedro Sánchez inclou diversos aspectes entre els quals la llei de l'audiovisual, que incorporarà una fórmula de quotes i ajudes econòmiques per protegir el català. Seran els republicans els que facin públic el contingut de l'acord. Amb el suport d'ERC, el govern espanyol s'assegura la llum verda als PGE de 2022 que es voten aquesta setmana al Congrés.

El PSOE disposa d'aquesta manera dels vots que necessita com a mínim per fer prosperar els comptes. Són 120 del PSOE, 34 de Podem (que no ha substituït Alberto Rodríguez), 13 d'ERC, 5 de Bildu, 2 de Més País, 1 de Compromís, 1 del PRC. S'espera que en les pròximes hores se sumin a l'acord també PNB (6), PDeCAT (4), Terol Existeix (1) i Nova Canària (1). D'aquesta manera els pressupostos podrien sumar 188 escons, els mateixos que van donar suport als últims pressupostos.